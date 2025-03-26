Gençlerin Şehzadebaşı nöbeti: Kutsalımıza sahip çıkacağız

İBB’ye yönelik soruşturmalar sonrasında sokakları terörize edip tarihi Fatih’teki Şehzadebaşı Camii’ni hedef alanlara karşı gençler hareket geçti. Bir grup üniversiteli teravih namazı için camide buluştu. Etkinliği organize eden İbrahim Bozok, sosyal medyada yaptıkları çağrıya büyük ilgi gösterildiğini belirtti. Camiyi tahrip eden vandallara karşı dimdik ayakta durduklarını ve Osmanlı yadigarı camiye sahip çıkacaklarını söyleyen Bozok, şunları anlattı: “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi birçok üniversitedeki öğrencilerin katılımıyla dayanışma halinde ibadetimizi gerçekleştirdik.”





CAMİ TAMAMEN DOLDU

“Şehzadebaşı Camii'nin kapasitesi 4 bin kişilik ve dün cami tamamen dolup taşmıştı. Buranın bizim için ayrı bir kıymeti var. 15 Temmuz’da ilk sela okunması ve FETÖ’cülere karşı dimdik duruşu, cami haziresinde mezarlığı bulunan İlhan Varank ve Sezai Karakoç ve diğer bütün kıymetli zatların metfun olması hasebiyle, burası bizler için mihenk taşı denilecek mabetlerden biri.”





BU ÜLKENİN EVLADIYIZ

“Bizler camilerimize dokunulmasını asla kabul etmiyoruz. Bu gibi saldırıların sürdürülmesi halinde bizler de camilerimizi korumak için elimizden geleni yapacağız. Bizler bu ülkenin evlatlarıyız ve kutsallarımıza sahip çıkacağız. Özgür Özel’in bize karşı kullandığı ifadeler tam manasıyla akıl tutulmasından ibaretti. Tamamen samimi duygularla camiye gelen gençleri kriminalize ettiler.”





Nöbetteyiz

Şehzadebaşı Camii’nde toplanan bir grup, Saraçhane’de düzenlenen izinsiz gösterilerde cami ve çevresinde meydana gelen tahribata karşı nöbet tuttu. Camiye gelenlerden Ömer Saybak, İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde okuduğunu belirterek, “Mabedimize sahip çıkmaya geldik, burada caminin kimin olduğunu göstermek için” diye konuştu. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Ali Tayyip “Bunlara karşı durduğumuzu belirtmek için buradayız” dedi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden geldiklerini aktaran Akif Şen “Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için Müslüman gençler olarak buradayız” ifadelerini kullandı. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okuduğunu söyleyen Ertuğrul Basuğuy ise “Bu saygısızlığa karşı tahammülümüz yoktur” dedi.



