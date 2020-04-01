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ANKARA İSTANBUL

Giriş çıkışlar kontrol altında: İstanbul giriş ve çıkışında yoğun konvoylar ulaştı

İstanbul ve Ankara’da kent giriş çıkışlarında salgının kontrol altında tutulması için polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Araç içindeki yolcuların ateşleri ölçülürken; 65 yaş üstü yolcu bulunan otomobillere ceza kesildi. Denetim sırasında kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul trafiğinde yoğun kuyruklar oluştu.
İstanbul trafiğinde yoğun kuyruklar oluştu.

İstanbul ve Ankara’da kent giriş çıkışlarında polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. İstanbul’da denetimler nedeniyle Tuzla ve Silivri’de kilometrelerce kuyruk oluştu. Tuzla TEM Otoyolu’ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca TEM Otoyolu’ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi. Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu’nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Silivri’nin Kınalı mevkiinde de çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

ANKARA’DA ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLDİ

  • Ankara’da kent girişinde durdurulan araçlar dezenfekte edilirken, sürücü ve yolcuların virüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara-Samsun yolunun Mamak ilçesi Kayaş kavşağı mevkiinde önlemler artırıldı. Polisler, kontrol noktasında araçları tek tek durdurup, çoğu maske ve eldiven takarak önlem alan sürücü ve yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edilirken, belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı. Valilik izniyle sefer yapan şehirlerarası otobüslerde de denetim yapıldı. Araçların içi ve dışı ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu
GÜNDEM
Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu
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