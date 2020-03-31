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İSTANBUL

Tuzla ve Silivri'de İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Tuzla ve Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu. Tuzla'da oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.
TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Trafik polisleri Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikametinden geçen tüm araçları tek tek durdurdu. Hususi otomobil içinde yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldü. Araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobillere Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca TEM Otoyolu'ndan geçen şehirlerarası otobüslerin izin belgeleri kontrol edilirken; polis ekipleri TIR, kamyonet ve ticari araçların kasalarını, olası bir yolcu taşıma ihtimaline karşı denetledi.

Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.


Kilometrelerce kuyruk oluştu

Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı ve Tuzla'da uzun araç kuyrukları oluştu.

Silivri'de uzun kuruklar oluştu

Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateşini ölçtü. Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu.

DHA
TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Sürücüler memnun

Yaklaşık 2 saattir yolda olduğunu belirten Gökhan Balcı, uygulamanın doğru olduğunu fakat biraz daha hızlanmasının iyi olacağını belirtirken, Hüseyin Akyüz ise "2 buçuk kilometreyi 3 saatte gelebildik" dedi.


DHA
TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Recep Çağlar ise yapılan uygulamaları desteklediklerini ve yolda çoğunlukla ticari araç olduğunu gördükleri için ticaretin devam ettiğini görmenin güzel olduğunu ifade etti. 1 kilometre yolu 1 buçuk saatte gelebildiğini belirten Fatih Yıldırım ise uygulamadan memnun olduğunu belirtirken biraz daha hızlı olunursa daha güzel olacağını ifade ederken, Yılmaz Eroğlu her yerde ateş ölçümü yapıldığını ve uygulamanın saçma olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

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