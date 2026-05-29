Gişelerde feci ölüm: Otomobil beton bariyere çarptı

19:0829/05/2026, Cuma
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu gişelerinde kontrolden çıkan otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralanırken araçtaki eşi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1915 Çanakkale Otoyolu'nun gişelerindeki beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Şenol (63) yaralandı, yanındaki eşi Sevim Şenol (62) ise hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında 1915 Çanakkale Otoyolu Malkara gişelerinde meydana geldi. Mustafa Şenol'un kontrolünü kaybettiği 17 AD 771 plakalı otomobil, gişelerin beton bariyerine çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Sevim Şenol, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır Sevim Şenol, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Mustafa Şenol'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



