Tekirdağ’da sağanak sonrası 5 ila 6 bin dekarlık alanda hasar oluştu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. İlk incelemelerde yaklaşık 5 ila 6 bin dekarlık tarım arazisinde hasar oluştuğu tespit edildi.
Oğuzlu Mahallesi’nde özellikle ekili alanlarda etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle birçok tarım arazisi zarar gördü. Yağışın ardından Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile TARSİM yetkilileri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, çiftçinin uğradığı zararın net boyutunun yapılacak detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.