Tekirdağ’da sağanak sonrası 5 ila 6 bin dekarlık alanda hasar oluştu

17:4629/05/2026, Cuma
IHA
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve dolu, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. İlk incelemelerde yaklaşık 5 ila 6 bin dekarlık tarım arazisinde hasar oluştuğu tespit edildi.

Oğuzlu Mahallesi’nde özellikle ekili alanlarda etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle birçok tarım arazisi zarar gördü. Yağışın ardından Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile TARSİM yetkilileri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekip ve yetkililerle birlikte Oğuzlu Mahallesi’nde incelemelerde bulunan AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, 5-6 bin dekarlık alanda zarar oluştuğunu söyledi. Mandacı,
"Kurban Bayramı’nın ikinci gününde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası tarım ilçe müdürümüzle birlikte arazilerimizi geziyoruz. Oğuzlu Mahallemizde yaklaşık 5-6 bin dekarlık arazimizde hasar var. Şu anda zarar gören alanların konumlandırılması yapılıyor. Tarım İlçe Müdürlüğümüz ve TARSİM ile birlikte bu afet sonrası oluşan zayiatın giderilmesi için her türlü imkanı kullanacağız"
dedi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, çiftçinin uğradığı zararın net boyutunun yapılacak detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.




