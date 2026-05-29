Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bursa'da sel meydana geldi: Evleri su bastı çatı çöktü

Bursa'da sel meydana geldi: Evleri su bastı çatı çöktü

14:0729/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Bursa’nın Keles ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüşürken, bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir bölümü çöktü. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Keles ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, etkisini artırıp sele neden oldu.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yaklaşık 1 saat süren yağış mahalledeki yaşamı olumsuz etkiledi.



Bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir kısmı da çöktü. Sel nedeniyle çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştuğu görüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

Selin yaşadığı anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bölgede metrekareye yaklaşık 18 kilogram yağış düştüğü, ileriki günlerde ise yağış beklenmediği bildirildi.

#Bursa
#Sel
#Yağmur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Bugün nöbetçi Eczaneler çalışıyor mu?