Gizli el artık sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni kabine dünyada geniş yer bulurken Forbes dergisi yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında detaylı bir analiz yayınladı. Amerika merkezli dergi, ‘Türkiye’nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu’ başlıklı yazıda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) için “görünmez el” ifadesi kullanılırken, Fidan’ın yabancı yetkililer nezdinde bıraktığı etkileyici intibaya da vurgu yaptı.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fidan arasındaki sinerjinin, Türkiye’ye Batılı ülkeler karşısında büyük avantaj sağlayacağına işaret edildi.

AÇIK BİR MESAJ

Hakan Fidan’ın, Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesini basit bir bürokratik görev değişikliği olmadığı ve bunun, ABD’den Avrupa Birliği’ne, Rusya’dan Orta Doğu’nun siyasi labirentlerine kadar dışarıdaki her paydaşa açık bir mesaj taşıdığı kaydedildi. Yıllar boyu Hakan Fidan’ın sahip olduğu istihbarat dosyalarının uluslararası ilişkilere dahil olmasını şart koştuğunu belirten dergi, bu durumun Fidan’ı Türk siyasetinde önemli aktörlerden biri konumuna getirdiğini belirtti.

SİLİNMEZ İZ BIRAKABİLİR

Dışişleri Bakanlığı görevine gelen Fidan için önünde küresel sahnede silinmez bir iz bırakmak için önemli bir fırsat olduğu belirtilen analiz haberde, istihbarat toplama ile siyaset oluşturma arasındaki açığı kapatacak yorumunda bulunuldu. Analizde, Fidan’ın halihazırda Türk dış politikasında etkili önde gelen birkaç isimden biri olduğuna dikkat çekildi. Analizde bazı yabancı yetkililerin, MİT Müsteşarlığı döneminde tanıdıkları Hakan Fidan’ın zekası ve stratejik beceresine dikkati çektiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fidan’ı Dışişleri Bakanlığı görevine getirmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda artan şiddet ve Orta Doğu’da girilen çok bilinmeyenli yakınlaşma döneminde, sahada tecrübe kazanmış bir ismin, Türk Dış Politikası’nı yönetmesi isteği olduğu belirtildi.

BARİZ ETKİSİ OLACAK

Fidan’ın, istihbaratın başındaki isim olarak, Orta Doğu, Avrupa, Afrika ve Rusya2da yoğun şekilde temaslarda bulunduğunu ve bu sayede birçok ilişki kurduğu ve derinlemesine nüfuz kazandığı belirtilerek, Dışişleri Bakanı olarak kazandığı tecrübenin, Rusya-Ukrayna savaşından, ABD ve Çin ile yaşanan problem alanlarına kadar Türk dış politikasının her boyutuna bariz etkiye neden olacağına işaret edildi.

BATI’YA KARŞI BÜYÜK AVANTAJ

Hakan Fidan’ın bakanlık görevine gelmesiyle, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki dönemde daha baskın bir rol oynayabileceği belirtilen analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fidan arasındaki sinerjinin, askeri, siyasi ve diplomatik alanlara ulaşan, etkileyici bir dış politika portfolyosuyla Batılı ülkelere karşı rekabetçi bir avantaj taşıdığına işaret edildi.

"Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi"

Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, "Bu seçimlerde Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi, gurur duyuyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılan Kocil, Türkiye'deki seçimlere, dünyanın ve Cezayir halkının büyük ilgi gösterdiğine işaret ederek, "Bu seçimlerde Türkiye, dünyaya demokrasi dersi verdi, bununla gurur duyuyoruz. Demokrasinin ne olduğunu gösterdi. Katılım yaklaşık yüzde 90 civarındaydı, bu da demokrasiden şüphesi olanlara bir ders oldu" değerlendirmesini yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerde istenilen seviyede olduklarını vurgulayan Kocil, "Cezayir-Türkiye ilişkileri çok sağlamdır. İkili ilişkiler gelecekte daha da desteklenerek güçlenecek" diye konuştu.

MI6 Başkanı trollendi

İngiltere Gizli İstihbarat Servisi (SIS/MI6) Başkanı Richard Moore, Dışişleri Bakanı olarak atanan eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı tebrik etmek isterken sosyal medya hesabından sahte bir hesabı etiketledi. Moore, Twitter'daki hesabından, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığını etiketlediği kutlama mesajını alıntılayarak, Hakan Fidan zannettiği sahte bir hesabı etiketledi. Moore paylaşımında, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım! @hakanfidan_tr" ifadelerini kullandı. Tebrik mesajına yanlışlıkla Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi. Türkiye'de, Ocak 2013- Aralık 2017 arasında yaklaşık 5 yıl gibi bir süreyle görevde bulunan İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 1 Ekim 2020'de Birleşik Krallık Gizli İstihbarat Servisi'nin (SIS) başına getirilmişti.







