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Gizli pazarlıklar üzerinden vuracak

CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özgür Özel izleyeceği yolu netleştiriyor. Özel’in Kılıçdaroğlu’nu, DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye fazla kontenjan vermesi üzerinden vurması bekleniyor. Özel bu süreçte, Kılıçdaroğlu’nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokolü de kullanacak.

Mehmet Güney ve
04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Murat Karayalçın, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

Murat Karayalçın, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de liderliğe talip olan Grup Başkanı Özgür Özel, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nu 6’lı Masa pazarlıkları üzerinden vuracak. Kasımda yapılması öngörülen 38’inci Olağan Kurultay’da CHP Genel Başkanlığı’na aday olan Özel, rotasını il kongrelerine çevirdi. Özel’in adaylık sürecinde parti içine dönük izleyeceği siyasi söylem de netleşiyor. Edinilen bilgilere göre, hem kurultayda aday olabilmek, hem de yarışta seçilebilmek için delegeyi ikna etmesi gereken Özel, siyasetini Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimindeki politikaları üzerine kurması planlanıyor.

PROTOKOLÜ HATIRLATACAK

Bu kapsamda CHP tabanında da seçim sürecinde rahatsızlığa neden olan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye fazla kontenjan verilmesi, Özel’in en önemli kozu olarak öne çıkıyor. Özel’in CHP tarihinde bu olayın yara açtığını vurgulayıp delegeye göz kırpması bekleniyor. Özel adaylığını duyurduğu ilk açıklamasında da kayıt dışı siyaset vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokollere göndermede bulunmuştu. Özel’in adaylık sürecinde bu olayı da sıklıkla dile getireceği belirtiliyor.

Çarşaf liste istiyor

CHP’de genel başkan adayı, Grup Başkanı Özgür Özel, il kongrelerinin çarşaf listeyle yapılmasını istedi. Özel, dün eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ı ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde milletvekilleri Gökçe Gökçen, Suat Özçağdaş ve Umut Akdoğan da eşlik etti. İzmir, Konya ve Karaman kongrelerinin tamamlandığını belirten Özel, “Kongrelerde basına yansıyan tartışmalı durumun blok liste tartışmalarından kaynaklandığını, hiçbirimizin hoşuna gitmeyen görüntüler olduğunu ifade etmeliyim. Biz temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz” dedi. Özel, kurultayın yerel seçimlerden önce mutlaka yapılması gerektiğini de ifade etti. Karayalçın ise adaylığını açıklayan Özel’i kutladığını belirterek, “Sayın Özgür Özel benim çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok değer verdiğim bir parti yöneticimiz. O nedenle kendisiyle, böyle bir görüşme yapmaktan çok büyük bir memnuniyet duydum. Sayın Özgür Özel’e ve arkadaşlarına en içten başarı dileklerimi sunuyorum” diye konuştu. Özel, partinin önemli isimleri Altan Öymen ve Hikmet Çetin’i de ileriki günlerde ziyaret edecek.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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