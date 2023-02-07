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'Göçük altındayım, yangın çıktı' diye yalan paylaşım yapan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da 'Göçük altındayım, yangın çıktı' şeklinde sosyal medyadan dezenformasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilip, gözaltına alınan İbrahim Ö., tutuklandı.

15:00 . 7/02/2023 Salı
DHA
'Göçük altındayım' yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

'Göçük altındayım' yalanıyla paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep İslahiye 6 aylık bebek var, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Deveci Sokak no 1' paylaşımı yapan İbrahim Ö. (23), dün akşam Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Konuya ilişkin Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'müzce 6 Şubat 2023 günü ülkemizde meydana gelen deprem olayı ile alakalı @brahimz93715765 rumuzlu sosyal medya kullanıcısının göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmiş, hesap kullanıcısının Afyonkarahisar doğumlu İbrahim Ö. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Adı geçen şahıs 6 Şubat 2023 günü Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan İbrahim Ö., sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




#Afyonkarahisar
#Deprem
#İbrahim Ö.
21 dakika önce
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'Göçük altındayım, yangın çıktı' diye yalan paylaşım yapan kişi tutuklandı
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