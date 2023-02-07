'Göçük altındayım, yangın çıktı' diye yalan paylaşım yapan kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgesindeki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız'' dedi. '2 büyük deprem 13,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 10 kenti etkiledi' diyen Erdoğan, ''Depremde yaşanan 10 ilde 3 ay sürecek OHAL kararı aldık'' ifadelerini kullandı.