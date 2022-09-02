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POLİTİKA

Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan Göktaş’ın iade sürecine ilişkin bilgi verdi. Soylu, “İade süreci ile ilgili iki yöntem var. Bir deport yöntemi iki mahkeme süreci. Hangisini seçeceklerse biz o sürece talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha kısa bir süreç. Sürecin takipçisiyiz” dedi.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
Mustafa Levent Göktaş.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin Interpol’de icra kurulu üyesi olmasının ardından kırmızı bültenler ve Interpol takibi konusunda daha aktifleştiğini söyledi. Soylu, “Türkiye’den kaçan, kaçaklar konusunda da birçok yerde başarılı operasyon gerçekleştirdik. Türkiye’de dört veya daha fazla cinayetin zanlısı olan Barış Boyun İtalya’da yakalandı. Yine Binali Camgöz, Deniz Camgöz, Serkan Kurtuluş Arjantin, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk’ta yakalandılar. Thodex CEO’su Arnavutluk’ta yakalandı” ifadelerini kullandı.

Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
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Necip Hablemitoğlu suikastı firari zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı

HABERİ ALINCA HAREKETE GEÇTİK

Türkiye’nin hem içerde hem de dışarda gerekli takibi yaptığını belirten Soylu, “Kimse bunun kolay olduğunu zannetmesin. Çünkü bunlar ülkeden ülkeye geçiyorlar. Arkadaşlarımız bütün ülkelerde, istihbarat ağlarında, MİT ile beraber bunu yürütmeye çalışıyorlar. Yaklaşık 4 gün önce Svilengrad’da Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bunun haberini aldık. Ben iki defa Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Bulgaristan Büyükelçimiz, Dışişleri Bakanlığı, Interpol birimimiz, MİT Başkanlığımız harekete geçti. Burada yakalandıktan sonra kendi iç kanunları gereği, bir ödeme karşılığında serbest bırakılmıştı. Biz olayın üzerine gittik. Neticede dün akşam itibariyle gözaltına alındı ve biyometrik verileri ile bu kişinin aradığımız kişi olduğu belirlendi” şeklinde konuştu.

Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı
GÜNDEM
Levent Göktaş için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı

İKİ YÖNTEME DE TALİBİZ

İade süreci hakkında da bilgi veren Soylu, “Biz Bulgaristan’da olduğunu öğrenince Interpol kırmızı bülten çıkardı. 24 saat içerisinde Bulgaristan makamlarına ve diğer ülkelerin makamlarına kırmızı bülteni iletmiş olduk. Bu sabah arkadaşlarımız görüşeceklerdi. İki türlü yöntem var bundan sonrası için. Deport yöntemi ve mahkeme süreci vardır. Biz iki sürecin de hangisini tercih edeceklerse ona talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha kısa bir süreç. Arnavutluk, Karadağ, İtalya ve Arjantin’de süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
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Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan Göktaş’ın iade sürecine ilişkin bilgi verdi. Soylu, “İade süreci ile ilgili iki yöntem var. Bir deport yöntemi iki mahkeme süreci. Hangisini seçeceklerse biz o sürece talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha kısa bir süreç. Sürecin takipçisiyiz” dedi.
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