Gören tekrar görmek istiyor

Terörden arındırılan Hakkari, ününü dünyaya doğası ile duyuruyor. Hakkari'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ayda 4 bin kişiyi ağırlayan Cennet Cehennem Vadisi, buzulları ve rengarenk çiçeklerle örtülü yaylalarıyla son yıllarda ülkemizin popüler noktaları arasında yer alıyor. Yeni Şafak olarak terörden arındırılan vadide buzulları görmek için uzun bir yolculuk yaptık. Hakkari’ye 45 km, Yüksekova'ya 73 km mesafesi olan Kırıkdağ köyüne kadar asfalt yol bulunurken sonrasında ise stabilize yol ile 1 saat süren bir yolculuk yapılıyor. Yol üzerinde yaklaşık 50 metreden dökülen Kırıkdağ Şelalesi görülüyor. Yol boyunca kartal, tilki, ayı gibi hayvanları araçlara eşlik ediyor.





BUZULLARDAN DİCLE’YE

Aracın çıktığı son nokta olan kamp alanına geldikten sonra yaklaşık 45 dakika ile 1,5 saat arası sürecek bir yürüyüş maratonu başlıyor. Yol boyunca buzullardan akan suların oluşturduğu irili ufaklı dereler ve oluşan doğal şelaleler ziyaretçileri büyülüyor. Ovalar ve dağları aşarak ulaştığın buzul set gölüne ulaştığında sıcaklık daha da düşüyor. Buzullara ulaşınca serin bir esinti ile doğal güzellikleri izliyorsun. Suda yüzmek, 2 bin yıllık buzulların üzerine çıkılması yasak. Vadide buzulların erimesi ile dağlardan akan 5 şelale bulunuyor. Buzullardan akan sular Zap suyuna karışıyor oradan da Dicle’ye akıyor.





ZİYARET EDENLER ÇEVRESİNE ÖNERİYOR

Kayseri’den gelen Naim Ünsal, “Bu yıl 2 tur düzenledik. Seneye hedefimiz 5-7 arasında. Her sene artırmayı hedefliyoruz. Buraları gören bir daha görmek istiyor. İnsanlar gelirken tedirgin oluyor, burada güvenliğin sağlandığını görünce rahatlıyorlar. Ziyaret edenler eşine, dostuna öneriyor” ifadelerini kullandı.





ÖĞRENCİLERİME ANLATACAĞIM

Sivas’tan, vadideki biyoçeşitliliği incelemek için gelen Biyoloji Öğretmeni Asude Erişte, “Doğası harika, muhteşem ötesi bir yer görülmeye değer. Önceden korkuluyordu, artık öyle bir şey yok. Buradaki biyolojik çeşitliliği öğrencilerime anlatacağım. Bitkiler, kuşlar, böcekler, burada gördüklerim benim için bir ders materyali oldu” dedi.





İSVEÇ’TEN DAHA FAZLASI VAR

Bitlis’ten Hakkari’ye gelen Hamdi Uygun ise, “Kendim keşfettim gördüm bir dahaki sefere ailemle gelmeyi planlıyorum. Güvenlikle alakalı sorun yok. İnsanları gayet misafirperver. Yurt dışına çıkana kadar önce buraların görülmesi gerektiğine inanıyorum. Norveç, İsveç gibi bir yer hatta daha fazlası var. Orada olan doğal buzullar, kar şelale her şey burada da var’’ diye konuştu.





AYDA 4 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Bir zamanlar teröristlerin kamp kurduğu yerlerde şimdilerde ise doğa severler kamp yapıyor. Bölge halkı ve gezmeye gelen vatandaşlar ise bu durumunda son derece memnun. Aylık 4 bin kişiyi ağırlayan doğa harikası Cennet Cehennem Vadisi yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda ve 2 kilometre genişliğinde.



