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Görevi Arıkan’a bıraktı

Mehmet Güney
04:00 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:17 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mahmut Arıkan
Mahmut Arıkan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görevini Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’a bıraktı. Genel Başkan tarafından genel başkan vekili olarak görevlendirilen Arıkan, partiyi kasım ayında gerçekleşecek olağan kongreye taşıyacak. Genel başkanlık vekilliği sürecinde Karamollaoğlu ile istişareli bir süreç izleyecek olan Arıkan kongrede de aday olacak. Karamollaoğlu ise bu süreç boyunca tedavisine devam ederek dinlenecek. Karamollaoğlu kongre olana kadar genel başkanlığa resmi olarak devam edecek. Ancak görünen yüz Arıkan olacak. Arıkan’ın mevcut delege sistemini kongre sürecinde koruyacağı kaydedildi.


AYDIN'IN EKİBİ TEPKİLİ

Öte yandan Arıkan’a karşı adaylığını açıklayan İstanbul Milletvekili Birol Aydın da Genel Merkez’e cephe aldı. Parti Sözcüsü Aydın ve ekibi de Arıkan’ın durumunu örnek göstererek görevlerine devam edecek. Aydın’a yakın isimler, “Arıkan genel başkan vekili olarak adaylığa hazırlanacak. Bizler de görevlerimizi bırakmayarak adaylığa hazırlık yapmayı planlıyoruz” dedi 31 Mart seçimleri sonrasında sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Karamollaoğlu, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Arıkan'ın, aday olarak SP Yüksek İstişare Kurulu tarafından önerilmesi üzerine Birol Aydın da aday olmuş, kongre iptal edilmişti.


#Saadet Partisi
#Temel Karamollaoğlu
#Mahmut Arıkan
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