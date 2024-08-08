Görevi Arıkan’a bıraktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görevini Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’a bıraktı. Genel Başkan tarafından genel başkan vekili olarak görevlendirilen Arıkan, partiyi kasım ayında gerçekleşecek olağan kongreye taşıyacak. Genel başkanlık vekilliği sürecinde Karamollaoğlu ile istişareli bir süreç izleyecek olan Arıkan kongrede de aday olacak. Karamollaoğlu ise bu süreç boyunca tedavisine devam ederek dinlenecek. Karamollaoğlu kongre olana kadar genel başkanlığa resmi olarak devam edecek. Ancak görünen yüz Arıkan olacak. Arıkan’ın mevcut delege sistemini kongre sürecinde koruyacağı kaydedildi.