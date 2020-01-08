Gözler bu zirvede

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak olan TürkAkım Projesi’nin açılış töreni için dün saat 21.00’de İstanbul’a geldi. Tarihi projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin birlikte gerçekleştirecek. Ancak son gelişmeler doğrultusunda iki lider birçok konuyu da masaya yatıracak.

İDLİB’DE GELİNEN DURUM

İki liderin açılışın yanı sıra bölgesel konuları ele almak için bir araya gelmesi de planlanıyor. Gündem konularının başında İdlib olacak. İdlib’de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, Türkiye sınırına ilerleyen sivillerin durumu iki lider tarafından değerlendirilecek. Daha büyük insani krizlerin yaşanmaması için saldırıların durdurulması ve Astana anlaşmasına uygun davranılması istenecek.

BARIŞ PINARI ANLAŞMASI

Suriye konusunda ele alınacak bir diğer başlık ise Fırat’ın doğusundaki gelişmeler olacak. Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında sahadaki son durum değerlendirilecek. Terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık Erdoğan tarafından Putin'e iletilecek. Terör örgütünün anlaşma gereği bölgeden çıkarılması için adım atılması tekrar istenecek.

LİBYA DENKLEMİ

İki liderin konuşacağı önemli bir konu da Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Libya meselesi olacak. Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşması ve Libya’ya asker gönderilmesi konusunda Erdoğan, darbeci General Hafter’i destekleyen Putin’i bilgilendirecek. BM tarafından kabul edilen Libya hükümetinin Türkiye’yi davet ettiği, Türk askerinin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için Libya’ya gideceğinin altı çizilecek.

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ABD-İRAN GERİLİMİ

Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile tırmanan ABD-İran gerilimi ve bölgeye yansıması da liderlerin önemli başlıkları arasında yer alacak. Bölgede daha büyük kaos oluşturabilecek eylemlere karşı Türkiye ve Rusya’nın ortak atacağı adımlar da ele ele alınacak.

S-400’DE İKİNCİ BATARYA

Görüşmede Türkiye’nin Rusya’dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sisteminin ikinci bataryası konusunda hazırlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Birinci sistemi doğrudan tedarik ile alan Türkiye’nin, ikinci sistemde ise ortak üretim ve teknoloji transferleri sözkonusu.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Erdoğan ve Putin’in her iki ülke arasındaki ticari gelişmeleri de ele alması bekleniyor. Bu yıl ve önümüzdeki yıl atılması beklenen hedefler konusunda iki lider görüşlerini dile getirecek. Bu kapsamda hayata geçirilen TürkAkım Projesi de ele alınacak. Daha önce hedeflenen ortak ticaret çıtasının 100 milyar dolara çıkarılması ve milli paralarla ticaret gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Sürpriz ziyaret

Rusya lideri Putin, dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’ye yapacağı çalışma ziyareti öncesinde sürpriz bir şekilde Suriye’ye gitti. Başkent Şam’da Beşşar Esed ile Rus askeri üssünde biraraya geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin, Esed’le görüşmesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi” diye konuştu.

TürkAkım’ı 4 lider açacak

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TürkAkım doğal gaz boru hattının bugün yapılacak açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov katılacak. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmelerde, öncelikle ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Arabuluculuk iddiamız yok

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de 5 saat 10 dakika süreyle toplandı. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin İran ile ABD arasındaki krizde arabulucu olmak gibi bir beklentisi, talebi veya iddiası olmadığını söyledi. Kalın “Türkiye burada hem ABD ile hem İran ile konuşabilen birkaç ülkeden birisi, belki de belki de en önemlisi. Cumhurbaşkanımızın bu noktada önemli bir rol oynadığı, bundan sonrada oynayacağı aşikar” dedi.

Boris Johnson’la Libya görüşmesi

Boris Johnson

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ABD-İran gerginliği ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.