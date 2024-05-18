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Gözler gelecek işarette

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan 6’lı Masa’da bir yaprak dökümü daha olacak.

Mehmet Güney
04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:23 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu

Seçim sonrası muhalefette üçüncü değişimin yaşanacağı adreslerden Saadet Partisi, 30 Haziran’daki kongreye hazırlanıyor. Selman Esmerer, Leyla Hacıosmanoğlu Nuhoğlu Doğan resmi olmasa da adaylığını ilan etti.

ÜÇ İSİM GÜNDEMDE

Akademisyen Mete Gündoğan’ın da aday olması beklenirken, aday sayısının artacağı belirtiliyor. Bu kapsamda henüz adaylığını açıklamayan ancak isimleri çok güçlü bir şekilde zikredilen 3 isim bulunuyor. SP’de en güçlü adaylar arasında Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, eski Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın adı geçiyor. Liderliğe aday olmayan Temel Karamollaoğlu'nun kimi işaret edeceği merak ediliyor. Teşkilatları dinleyen Karamollaoğlu Kurban Bayramı’na kadar bu süreci devam ettirecek. Bayrama kadar sürecek ziyaretlerin ardından seçimlere 1 hafta kala bir ismi işaret etmesi bekleniyor.


#Temel Karamollaoğlu
#Saadet Partisi
#Siyaset
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