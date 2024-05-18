Gözler gelecek işarette

Akademisyen Mete Gündoğan’ın da aday olması beklenirken, aday sayısının artacağı belirtiliyor. Bu kapsamda henüz adaylığını açıklamayan ancak isimleri çok güçlü bir şekilde zikredilen 3 isim bulunuyor. SP’de en güçlü adaylar arasında Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, eski Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın’ın adı geçiyor. Liderliğe aday olmayan Temel Karamollaoğlu'nun kimi işaret edeceği merak ediliyor. Teşkilatları dinleyen Karamollaoğlu Kurban Bayramı’na kadar bu süreci devam ettirecek. Bayrama kadar sürecek ziyaretlerin ardından seçimlere 1 hafta kala bir ismi işaret etmesi bekleniyor.