Gündem Gözler Göç İdaresinde
POLİTİKA

Gözler Göç İdaresi’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat iadesini istediği Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Gökhan Nuri Bozkır ile ilgili gözler Ukrayna makamlarına çevrildi. Bozkır’ın, siyasi sığınma başvurusu talebinin bu ay içerisinde sonuçlanması bekleniyor. Bozkır’ın sığınma başvurusu reddedildiğinde iadesine ilişkin mahkeme süreci başlayacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Gökhan Nuri Bozkır
Gökhan Nuri Bozkır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna temaslarındaki gündem başlıklarından biri de 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’ydu. Erdoğan, zanlı Gökhan Nuri Bozkır ile ilgili dosyayı Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e verdiğini açıkladı. Ayrıca Erdoğan’ın Ukrayna heyetinde yer alan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska ile gerçekleştirdiği görüşmede de Bozkır’ın iade talebini yinelediği öğrenildi.

GÖZLER UKRAYNA MAKAMLARINDA

Hakkında çıkarılan kırmızı bülten kapsamında 10 Temmuz 2019’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır’ın iadesine ilişkin bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamadı. Bozkır’ın iade edilip edilmeyeceğine karar verecek olan Ukrayna mahkemesi, çeşitli gerekçelerle duruşmaları erteledi. Ancak konunun en üst seviyede gündeme gelmesinin ardından, Ukrayna’nın iade sürecine ilişkin takınacağı tutum merak konusu oldu.

“YAZIM HATASI” DENİLEREK İADE İPTAL EDİLDİ

Bu arada, Ukrayna’da yakalandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan Bozkır’ın, ilk duruşmada iadesine karar verildiği öğrenildi. Ancak kararda “yazım hatası” olduğu iddiasıyla iade duruşmasının yenilenmesine karar verildi. Bu süreçte zaman kazanan Bozkır, siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

SIĞINMA BAŞVURUSUNUN SONUCU

3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine çıkarılan Bozkır’ın Türkiye’ye iadesi yönünde karar verilebilmesi için siyasi sığınma başvurusunun sonuçlanması gerekiyor. Ukrayna Göç İdaresi’nin, Bozkır’ın siyasi sığınma başvurusunu ne zaman sonuçlandıracağı kesin olarak bilinmiyor. Ancak bu ay içerisinde söz konusu başvuruyu ele alarak sonuçlandıracağı belirtiliyor.

SÜREÇ UZARSA EV HAPSİ DE KALKIYOR

  • Göç İdaresi’nin, sığınma başvurusunu reddetmesi durumunda Bozkır, bu karara da itiraz edebiliyor. Ancak bu durumda sürecin uzayabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Ukrayna kanunlarına göre, bir suçlu en fazla 6 ay ev hapsinde kalabiliyor. Yani sürecin uzaması durumunda Bozkır’ın, ev hapsi süresinin nisan ayında biteceği ve yurt dışına çıkış yasağı ile imza atma tedbirleri uygulanarak adli kontrole tabi tutulacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmede de bu konunun gündeme gelmesiyle sürecin hızlanması bekleniyor. Göç İdaresi’nce sığınma başvurusu reddedilirse bu sefer Bozkır’ın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin mahkeme süreci işleyecek.

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