Gürsel Tekin: CHP'nin zencisi benim

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "CHP'de resmen zenciyim. CHP'ye 42 yılımı verdim. 40 gün bekleyin göreceksiniz. Ben partide zenci olduğumun farkındayım. Çünkü hiçbir gruba ekibe dahil değilim." dedi.

Tekin, CNN Türk ekranlarında Tarafsız Bölge programında son dönemde CHP'de yaşanan olaylara ve partisinden ihraç edilmesine giden sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

"22 gün TT oldum"

Tekin, 2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından, il yönetimine kayyum olarak atanmıştı.

Bunun ardından Tekin, 26 Eylül'de CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından partiden ihraç edilmişti.

Bu süreçte 22 gün boyunca, Rusya-Ukrayna savaşına; İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümüne rağmen sosyal medyada gündem maddesi haline geldiğini belirten Tekin, "Biz gündemdeyiz. İstisnasız parti yöneticilerimizin tamamı beni eleştirdi." dedi.

"Beni asıl engelleyen İmamoğlu'dur"

Geçmişte başörtüsü özgürlüğü için mücadele verdiğini ve şu anda CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç'ın başörtülü olduğunu ifade eden Tekin, günün sonunda dayağı yiyenin kendisi olduğunu ve kendisini asıl engelleyenin Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade etti.

"Ben CHP'de zenci olduğumun farkındayım"

"Ben CHP'de resmen zenciyim. CHP'ye 42 yılımı verdim. 40 gün bekleyin göreceksiniz. Ben partide zenci olduğumun farkındayım." diyen Tekin, hiçbir gruba ve ekibe dahil edilmediğini; herkesi üzecek tek CHP'linin kendisi olduğunu belirterek hayatında pişman olacak hiçbir şeyi yapmayacağını söyleyerek, "40 gün bekleyin, herkes bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecek." dedi.







