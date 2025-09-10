YSK'dan Gürsel Tekin kararı: İl kongresinde oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin ile il yönetiminin olağanüstü kongrede delege olarak oy kullanamayacağına hükmetti.
YSK'nın, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılmasına, kongre ile ilgili işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine ilişkin kısa kararı yazıldı.
