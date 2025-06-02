Hac özlemi 16 yıl sonra sona erdi: SMA hastası İsa Demirhan Mekke'de

SMA hastası İsa Demirhan, 16 yıl süren hac hasretine ailesinin desteği ve Diyanet’in rehberliğiyle son verdi. Tekerlekli sandalyesiyle Mekke’ye ulaşan Demirhan, "Allah kolaylığını veriyor" sözleriyle benzer durumda olanlara umut oldu.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde görev yapan devlet memuru İsa Demirhan, 2009 yılında yaptığı hac başvurusunun ardından 16 yıl süren bekleyişin sonunda ailesiyle birlikte Mekke’ye ulaştı. SMA hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Demirhan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sağladığı imkânlar ve ailesinin desteğiyle bu kutsal görevi yerine getirmeye karar verdi.
Gözyaşlarıyla karşıladılar
Engellerin, hacca gitmeye mani olmadığını vurgulayan Demirhan, "Herhangi bir endişemiz olmadı. Haccın zorluğunu biliyorduk ama kardeşlerimle birlikte yola çıktık. Fiziksel koşullar nedeniyle yaşanabilecek zorluklara karşı hep birlikte hareket ettik, çok şükür hiçbir sorun yaşamadık" dedi.
“Allah herkese nasip etsin”
Demirhan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonunun kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, "Havaalanından itibaren her aşamada bize destek oldular. Tekerlekli sandalyeyle ilgili küçük bir aksaklık dışında tüm süreç son derece sorunsuz geçti. Tavaf ve say sırasında bizim için ayrılan özel alanlarda rahatlıkla ibadetimizi yapabildik" ifadelerini kullandı.
Diyanet görevlilerinin kendilerine gösterdiği ilgiye de dikkat çeken Demirhan, "Mavi yelekli görevlilerimiz her yerdeydi. Uçaktan indiğimiz andan itibaren kendimizi hiç yalnız hissetmedik. Rehberlikleri sayesinde kendi başımıza tavafa gidip gelebilecek düzeyde yönlendirme yapıldı" dedi.
Hacda karşılaştığı görme engelli hacı adaylarının ibadetlerindeki samimiyetin kendisini çok etkilediğini söyleyen Demirhan, “Nice gözleri gören var, buraları görmeye fırsat bulamıyor. Ama onlar, gönülleriyle tavaf ediyorlar. Allah herkese nasip etsin” dedi.
Devletimiz büyük destek sağladı
Demirhan, bu seneki hac ziyaretini tüm İslam âlemi için dua ile tamamlayacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle bitirdi: “Allah, Kâbe’yi görmek isteyen, bu beldeleri arzulayan herkese nasip etsin. Bu hac, inşallah Filistin, Arakan, Myanmar ve Doğu Türkistan’daki mazlumlara da bereket ve huzur getirsin.”