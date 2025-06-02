Hac özlemi 16 yıl sonra sona erdi: SMA hastası İsa Demirhan Mekke'de

Hazırlık sürecinde Diyanet’in kaynaklarından faydalandıklarını anlatan Demirhan,

"Peygamber Efendimizin hayatını, Siyer-i Nebi’yi okuduk. Haccın manevi yönünü daha iyi anlamak için hem okuduk hem de daha önce gelenlerin tecrübelerinden istifade ettik"