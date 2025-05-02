Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Hakkari haberleri: 34 hekim kadrosu tahsis edildi

Hakkari haberleri: 34 hekim kadrosu tahsis edildi

23:252/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hakkari'de 34 hekim kadrosu tahsis edildi
Hakkari'de 34 hekim kadrosu tahsis edildi

Hakkari Valiliği, 122. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Hakkari'ye 34 hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "122. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında ilimize 2 yan dal uzmanı (Çocuk Endokrinolojisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları), 25 uzman hekim ve 7 pratisyen hekim olmak üzere toplam 34 kadro tahsis edilmiştir. Yapılan bu kadro tahsislerinin Hakkari ilimize hayırlar getirmesini temenni ederek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na şükranlarımızı arz ederiz" ifadelerine yer verildi.




#Hakkari
#Hekim ataması
#Hakkari Valiliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman ve saat kaçta?