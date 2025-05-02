Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2 bin 239 hekim atamasının yapılacağını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu gelişmeyle birlikte, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet adresinde 122. Dönem DHY kurası münhal kadrolar ve tercih başvurularına dair detaylar açıklandı. İşte hekim atamalarına yönelik bakanlıktan yapılan duyurular ve tercih başvuru bilgileri.





BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLADI: 2 BİN 239 HEKİM ATANACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.





Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında 2.239 hekimin atanacağını duyurdu. Atanacak hekimlerin 1.566'sı uzman tabip, 673'ü ise tabip olacak. Münhal kadrolar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlandı. Bakan Memişoğlu, atamaların ülke ve sağlık camiası için hayırlı olmasını temenni etti.





Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'https://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."





122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 06.05.2025 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.

İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi “(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır.” hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.





EKİP sistemi üzerinden tercih başvuruları ile ilgili destek talepleri için kuradestek@saglik.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, Telefon, ilgili kura adı ve başvuru sayfasına ait ekran görüntüsünü içeren e-posta göndermeleri halinde kendilerine destek sağlanacaktır.

122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası