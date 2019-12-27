Hakkari ve Yüksekova'da eğitime kar engeli

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.