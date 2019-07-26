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HAKKÂRİ

Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekiplerince hava destekli terör operasyonu gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, 'İç Güvenlik Operasyonları' kapsamında düzenlenen operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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