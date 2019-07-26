Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ve polis ekiplerince hava destekli terör operasyonu gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı, 'İç Güvenlik Operasyonları' kapsamında düzenlenen operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8️⃣ terörist, etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8️⃣ terörist, etkisiz hale getirildi.