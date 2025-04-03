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Hakkari'de gök gürültüsüyle yüksekten düşen 2 kişi yaralandı

Hakkari'de gök gürültüsüyle yüksekten düşen 2 kişi yaralandı

08:573/04/2025, Perşembe
IHA
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Sert zemine düşen ve hastaneye kaldırılan Ç.K.'nin vücudunda ezilmeler ve kırıklar olduğu tespit edildi.
Sert zemine düşen ve hastaneye kaldırılan Ç.K.'nin vücudunda ezilmeler ve kırıklar olduğu tespit edildi.

Hakkari'de şiddetli yağışla birlikte yaşanan gök gürültüsünde irkilerek dengelerini kaybeden 2 kişi yüksekten düşerek yaralandı.

Hakkari'de Bağlar Mahallesi 305. Sokak'ta 24 yaşındaki R.T. isimli şahıs, ailesiyle birlikte yaşadığı binanın üçüncü katında gök gürültüsü nedeniyle yaşadığı panik nedeniyle dengesini kaybederek balkondan düştü. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın vücudunda çeşitli kırıklar olduğu belirlendi. Medrese Mahallesi'nde de 50 yaşındaki Ç.K., çocuğunun evinin damında bulunduğu sırada yaşanan gök gürültüsü nedeniyle irkilerek dengesini kaybetti. Sert zemine düşen ve hastaneye kaldırılan Ç.K.'nin vücudunda ezilmeler ve kırıklar olduğu tespit edildi.




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