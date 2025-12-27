Hakkari’de iki köy ve 10 mezra yolu kapandı

Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.
