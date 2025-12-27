Hakkari’de iki köy ve 10 mezra yolu kapandı

Hakkari’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 köy ve 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.