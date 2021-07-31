Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda arazide mühimmat bulundu

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CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.