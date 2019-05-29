Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hakurktaki terör hedefleri yerli füzeyle vuruldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
HAKKÂRİ

Hakurk'taki terör hedefleri yerli ve milli füze Bora ile vuruldu

Hakurk'taki terör hedefleri yerli füzeyle vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan 'Bora' füzesi kullanıldı.

Haber Merkezi IHA
Milli füze Bora böyle fırlatıldı.
Milli füze Bora böyle fırlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk edilen ve bugün ikinci gününe giren kara harekatı adım adım ilerliyor.

Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu.

  • ‘Pençe’ operasyonu kapsamında ilk kez yerli ve milli olan ‘Bora’ balistik füzesi kullanıldı. Derecik ilçe merkezindeki askeri birliklerden fırlatılan füzeler hedeflere tam isabet ederken, şimdiye kadar ise 15 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.


Türkiye'nin balistik füzesi Bora


ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Bora füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturuyor. Bora füzesi; zamanında, doğru ve etkili ateş gücü oluşturarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği sağlıyor.

Füze, ROKETSAN üretimi Bora silah sistemi ile entegrasyon için uygun ara yüze sahip diğer platformlardan fırlatılabiliyor. Dikey atış ile hedefi tam isabetle vuran Bora, 280 kilometrenin üzerindeki menzili ile de önemli bir savunma kaynağı konumunda.

Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve milli füzeyle vuruldu
OYNAT 00:40
Hakurk’taki terör hedefleri yerli ve milli füzeyle vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen 'Pençe' operasyonu kapsamında Hakkari'de ilk kez yerli ve milli olan 'Bora' füzesi kullanıldı.

Pençe operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi
Erken terhisbayram sonrasında

Erken terhis
bayram sonrasında

​Yeni Askerlik Sistemine ilişkin görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.
TSK harekete geçti

TSK harekete geçti

Kışladaki Sedat Peker görüntüsüne soruşturma.
Bora ile vuruldu

Bora ile vuruldu

Yerli füze ilk kez 'pençe' operasyonunda kullanıldı.
Pençe'de<br>15 terörist öldürüldü

Pençe'de
15 terörist öldürüldü

​Milli Savunma Bakanlığı harekatın iki günlük bilançosunu açıkladı.
'Övünün' dedi <br>utandırdı

'Övünün' dedi
utandırdı

İlk yılında Galatasaray şampiyonluğunu gördü.
Kararını açıkladı

Kararını açıkladı

Merak edilen transfer sorusuna cevap verdi.
Bağış oyunu Avrupa’da

Bağış oyunu Avrupa’da

İmamoğlu için PKK ile FETÖ el ele çalışıyor.

ABD ile<br> kritik görüşme

ABD ile
kritik görüşme

​Bakan Akar, Shanhan ile telefonda görüştü.

BES'ten borsaya 1.2 milyarlık destek

BES'ten borsaya 1.2 milyarlık destek

BES'teki katkının yüzde 10'u borsaya yatırılacak.

CHP 'pençe'ye<br>sessiz kaldı

CHP 'pençe'ye
sessiz kaldı

​Son yılların en önemli askeri operasyonuyla ilgili tek kelime etmediler.
Türkiye'de yeni<br> bir banka kuruldu

Türkiye'de yeni
bir banka kuruldu

150 milyon sermayeli bankanın sahipleri belli oldu.
Kaymasına müsaade edilmeyecek

Kaymasına müsaade edilmeyecek

​İçişleri Bakanı Soylu'dan 23 Haziran mesajı.
Sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı

​Normalin üzerinde 5 derece daha artacak.
Komando pençesi

Komando pençesi

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya yönelik dev bir operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.