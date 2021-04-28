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POLİTİKA

Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu akşam 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacak. Söz konusu tedbirler kapsamında, alkollü içki satan tekel bayilerinin de kapalı olacak olması tartışma yarattı. Halk TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını öne sürdü. Sönmez, "Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVde alkol satışlarının yasaklanması tartışması: İçki haram değildir
Berrin Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için 29 Nisan saat 19.00’dan 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.

Halk TV'de 'tekel' tartışması: İçki haram değil

Söz konusu tartışmaları Halk TV ekranlarında değerlendiren Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, içkinin Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmediğini öne sürdü.

Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir
OYNAT 00:49
Halk TV'de 'alkol satışlarının yasaklanması' tartışması: İçki haram değildir
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bu akşam 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar ülke genelinde tam kapanma uygulanacak. Söz konusu tedbirler kapsamında, alkollü içki satan tekel bayilerinin de kapalı olacak olması tartışma yarattı. Halk TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını öne sürdü. Sönmez, 'Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor' ifadelerini kullandı.

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