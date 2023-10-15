Hamas'ın bulduğu harita İsrail'in en büyük zaafı oldu: Ormanlık alanda keşfettiler

Aksa Tufanı operasyonu
İstihbaratı ve askeri gücüyle övünen işgalci İsrail büyük bir şok yaşadı.
Kimsenin ruhu bile duymadı
Operasyon kapsamında Gazze'den İsrail üssüne sızan 10 Hamas üyesi, işgal kuvvetlerine ait bir istihbarat merkezini nasıl bulacaklarını çok iyi biliyordu. Sınırı geçer geçmez doğuya yönelen Hamas kuvvetleri motosikletle ilerledi. 15 kilometre ilerledikten sonra yoldan ayrılan şahıslar ormanlık bir alanda ilerleyip küçük bir üsse kimsenin ruhu bile duymadan sızdı.
İstihbarat merkezine sızdılar
Küçük bir bariyeri patlatıp binalara da giren Hamas üyeleri daha sonra nereye gideceği konusunda ikileme düştü. İçlerinden biri cebinden renk kodlu bir harita çıkardı. Haritaya göre ilerleyip kilitli bir kapıyla karşılaştılar. İçeri girer girmez bilgisayarlarla dolu bir odaya, yani askeri istihbarat merkezine girdiler.
İsrail'i perişan ettiler
Hamas'ın bu saldırısıyla beraber İsrail için kurulmuş olan 'yenilmez' algısı da kırıldı. Hamas 'Gazze'yi yönetmekle meşgul' varsayımları da alt üst oldu. Hamas, insansız hava araçlarını kullanarak Gazze sınırındaki önemli gözetleme ve iletişim kulelerini yok etti. İsrail ordusu üzerinde geniş kör noktalar oluşturdu. Yetkililer, Hamas'ın patlayıcılar ve traktörlerle sınır barikatlarında boşluklar açarak ilk dalgada 200 saldırganın ve aynı günün ilerleyen saatlerinde 1.800 saldırganın geçmesine olanak sağladığını söylüyor.
Hamas güçleri motosikletler ve kamyonetlerle hücum ederek en az sekiz askeri üs ve 15'den fazla köyü ele geçirdi.