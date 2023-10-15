Hamas'ın bulduğu harita İsrail'in en büyük zaafı oldu: Ormanlık alanda keşfettiler

Hamas'ın saldırıyı planladığı belgelerde, birimlerin nereye konuşlanacağı, ne zaman destek kuvvet geleceği, İsrail ordusunun nasıl hareket ettiği gibi adeta profesyonel bir ordu gibi hareket ettiği görülüyor. İsrail tarafı ise savunmalarının nasıl bu kadar kolay aşıldığını savaş bitince araştıracağını söylüyor. Sınır boyunca Hamas'ın silahlı kuvvetleri İsrail sınır üslerinin hepsini olmasa da çoğunu ele geçirdi. Burada birçok İsrail askerini öldüren Hamas, için üst düzey bir İsrail ordusu yetkilisi,

'Bazı üslerdeki iletişim kanallarının yerlerini tam olarak biliyorlardı, onları yok ettiler'