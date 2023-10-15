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Hamas'ın bulduğu harita İsrail'in en büyük zaafı oldu: Ormanlık alanda keşfettiler

'Aksa Tufanı' operasyonuyla işgalci İsrail'in askeri üssüne ellerindeki gizemli haritayla sızan ve içerisini avcunun içi gibi bilen Hamas kuvvetlerinin yaptığı operasyon dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Sınırı geçen Hamas güçleri ormanlık bir alanda ilerleyip küçük bir üsse kimsenin ruhu bile duymadan sızmayı başardı. Sızma sırasında birinin cebinden renk kodlu bir harita çıkarması ise dikkat çekti.

15:56 . 15/10/2023 Pazar
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Aksa Tufanı operasyonu

Aksa Tufanı operasyonu

Gazze Şeridi’ni kontrol eden Hamas’ın askeri kanadı
İzzeddin el Kassam Tugayları
'nın işgalci İsrail’e karşı başlattığı, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) de katıldığı
Aksa Tufanı Operasyonu
, işgal cephesindeki büyük zaafiyeti de gözler önüne serdi.

İstihbaratı ve askeri gücüyle övünen işgalci İsrail büyük bir şok yaşadı.


Kimsenin ruhu bile duymadı


Operasyon kapsamında Gazze'den İsrail üssüne sızan 10 Hamas üyesi, işgal kuvvetlerine ait bir istihbarat merkezini nasıl bulacaklarını çok iyi biliyordu. Sınırı geçer geçmez doğuya yönelen Hamas kuvvetleri motosikletle ilerledi. 15 kilometre ilerledikten sonra yoldan ayrılan şahıslar ormanlık bir alanda ilerleyip küçük bir üsse kimsenin ruhu bile duymadan sızdı.



İstihbarat merkezine sızdılar


Küçük bir bariyeri patlatıp binalara da giren Hamas üyeleri daha sonra nereye gideceği konusunda ikileme düştü. İçlerinden biri cebinden renk kodlu bir harita çıkardı. Haritaya göre ilerleyip kilitli bir kapıyla karşılaştılar. İçeri girer girmez bilgisayarlarla dolu bir odaya, yani askeri istihbarat merkezine girdiler.



İsrail'i perişan ettiler


Hamas'ın bu saldırısıyla beraber İsrail için kurulmuş olan 'yenilmez' algısı da kırıldı. Hamas 'Gazze'yi yönetmekle meşgul' varsayımları da alt üst oldu. Hamas, insansız hava araçlarını kullanarak Gazze sınırındaki önemli gözetleme ve iletişim kulelerini yok etti. İsrail ordusu üzerinde geniş kör noktalar oluşturdu. Yetkililer, Hamas'ın patlayıcılar ve traktörlerle sınır barikatlarında boşluklar açarak ilk dalgada 200 saldırganın ve aynı günün ilerleyen saatlerinde 1.800 saldırganın geçmesine olanak sağladığını söylüyor.


Hamas güçleri motosikletler ve kamyonetlerle hücum ederek en az sekiz askeri üs ve 15'den fazla köyü ele geçirdi.



Profesyonel ordu gibi hareket ettiler


Hamas'ın saldırıyı planladığı belgelerde, birimlerin nereye konuşlanacağı, ne zaman destek kuvvet geleceği, İsrail ordusunun nasıl hareket ettiği gibi adeta profesyonel bir ordu gibi hareket ettiği görülüyor. İsrail tarafı ise savunmalarının nasıl bu kadar kolay aşıldığını savaş bitince araştıracağını söylüyor. Sınır boyunca Hamas'ın silahlı kuvvetleri İsrail sınır üslerinin hepsini olmasa da çoğunu ele geçirdi. Burada birçok İsrail askerini öldüren Hamas, için üst düzey bir İsrail ordusu yetkilisi,
'Bazı üslerdeki iletişim kanallarının yerlerini tam olarak biliyorlardı, onları yok ettiler'
dedi.

#Hamas
#İsrail
#Gazze
#operasyon
#İzzeddin el Kassam Tugayları
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