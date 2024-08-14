Hamza Dağ: AK Parti umudun geleceğin ve icraatın adı oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ , AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda açıklamalarda bulundu.





Birçok dev projenin milletin hizmetine sunulduğunu belirten Hamza Dağ, "Ulaşımdan enerjiye, eğitimden sağlığa, turizmden savunma sanayisine kadar her alanda milletimizin hayatını kolaylaştıracak icraatların altına imzamızı attık." ifadelerini kullandı.









"Umudun geleceğin ve icraatın adı olduk"





Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:





Muhterem Genel Başkanım, Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, hizmet ve icraat siyasetinin öncüsü AK Parti'mizin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.





14 Ağustos 2001 günü, bir iddiamız, bir idealimiz ve milletimize verdiğimiz bir söz vardı: 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi olmayacaktı.'





Bu amaçla Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 'Aydınlığa açık karanlığa kapalı' diyerek Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan AK Parti'mizi kurduk.





Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yol haritası ve AK kadroların ortaya koyduğu vizyon ile 2000'li yılların başında karamsarlığa sürüklenmekte olan milletimiz için umudun, geleceğin ve icraatın adı olduk.









"Birçok dev projeyi milletimizin hizmetine sunduk"





O günden itibaren Türkiye siyaseti, her iddia ve hedefinin peşinden büyük azimle koşan bir siyasi irade ile tanışmış oldu.





Allah'a şükürler olsun ki, Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'den önce hayal dahi edilemeyen birçok hizmeti birer birer hayata geçirdik.





Birçok dev projeyi milletimizin hizmetine sunduk.





Ulaşımdan enerjiye, eğitimden sağlığa, turizmden savunma sanayisine kadar her alanda milletimizin hayatını kolaylaştıracak icraatların altına imzamızı attık.





80 yılda yapılanın çok fazlasını AK Parti iktidarında yapmanın haklı gururunu yaşadık ve yaşıyoruz.





Değerli dava arkadaşlarım, AK Parti'yi sadece somut proje ve icraatlarla anlatmak, geçen 23 yıla da haksızlık etmek demektir.





Hiç kuşkusuz ülkemizde, gönüllere işleyen birçok önemli başarıya da hep birlikte kavuştuk.





"Ayasofya-I Kebir Cami-I Şerifi'ni ibadete açtık"





Türkiye'de; Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Vesayet anlayışını bertaraf ettik. Değerlerine sahip çıktığı için zulme uğrayanlara yuva olduk. Siyasetin, millete duyulan muhabbet ve memlekete hizmet etmek olduğunu hatırlattık. Asıl zaferin, her türlü baskı ve antidemokratik girişime rağmen milletle bir bütün olabilmek olduğunu gösterdik. Ve bizim için gurur abidesi olan, insanlık ortak mirası Ayasofya-i Kabir Cami-i Şerifi'ni ibadete açtık.





Muhterem Cumhurbaşkanım, AK Parti, başarı ve zaferlerle dolu bu 23 yılda, sadece seçim kazanma gayesiyle hareket eden bir siyasi parti olmadı.





"Dünya 5'ten büyüktür" diyerek ortaya koyduğunuz irade, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" diyerek gösterdiğiniz duruş, yeni bir mücadele vizyonu sağladı.





Açtığınız bu yolda Türkiye, gönül coğrafyamızın umudu, müesses nizama karşı güçlü bir itirazın kalesi oldu.





Bugün; Katiller Filistin ve Gazze'de insanlık tarihinin en büyük cinayetini işlerken,





İşgalciler; çocukları, kadınları ve yaşlıları yerinden, canından ederken, Türkiye mazlumların umudu, ma'şeri vicdanın sesi olmaktadır.





Recep Tayyip Erdoğan , Filistin'in haklı davasını dünyaya duyurmak için "amasız" mücadele eden tek liderdir.





Filistin'de yaşanan insanlık dramı, Recep Tayyip Erdoğan için de AK Parti için de hesap yapılacak, menfaat gözetilecek bir mesele değildir, olmamıştır, olmayacaktır.









"Türkiye gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelen kardan aydınlıktır"





İçerideki ve dışarıdaki katil seviciler, Siyonist sevdalısı kendini bilmezler farkında olmalıdır ki; Türkiye, gergin uykulardan, kör gecelerden bir sabah gelen kardan aydınlıktır.





Milletimiz ve yüreği Filistin ile atan dünyanın her bir noktasındaki insanlar bilmelidir ki; gün gelecek, o kardan aydınlık, yeise düşen tüm yüreklere ışık olacaktır.





Dünyanın görmezden geldiği, kimsesiz bıraktığı toprakların boynuna geçirilen yağlı urganı söküp atacaktır.





Sayın Cumhurbaşkanım, Milletimize hizmet etmenin, onu karşılıksız sevmenin ne olduğunu biz sizlerden öğrendik.





Büyük AK Parti ailesi olarak, sizlerin öncülüğünde Türkiye'nin geleceği için "Aşkınan koşan yorulmaz" diyeceğiz ve koşmayı sürdüreceğiz!





Hem bu salonda hem de diğer şehirlerde bulunan her bir yol arkadaşımız hiçbir zaman, cansiparane mücadeleden, kaçmadı, bundan sonrada da kaçmayacak. Büyük AK Parti ailesi umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edecektir.





"AK Parti'mizin 23. yıl dönümü kutlu olsun"





Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, sözlerime son vermeden önce, AK Parti'nin kuruluş dönemindeki ülkemizin koşullarına ve her türlü yıldırma politikasına rağmen Türkiye siyasetinde köklü dönüşümlere vesile olmak için elini taşın altına koyan tüm kurucularımıza büyük AK Parti ailesi olarak minnetlerimizi sunuyoruz.





23 yılın yükünü omzunda dertlenerek taşıyan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; bugüne kadar partimizde alın teri döken mahalle başkanlarımızdan ilçe yönetimlerine, il başkanlarımızdan milletvekillerine, kadın kollarımızdan gençlik kollarına, MYK üyelerimizden MKYK üyelerine, müşahitlerimizden delegelerimize teşekkür ediyoruz. Ahirete irtihal eden tüm partililerimize de Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyorum.





İlk günden itibaren verdiği emek ve yaptığı fedakarlıklar ile her daim AK Parti ailesine katkı sağlayan, evladı gibi gördüğü bizlere anne şefkati ile yol gösteren, Sıfır Atık Projesi gibi vizyon projeyle, sadece bizlerin değil dünyanın ufkunu açan Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımızı ifade ediyoruz.





Ailemiz, yuvamız AK Parti'mizin 23. yıl dönümü kutlu olsun. Her birinizi muhabbetle, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.











