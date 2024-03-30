Hamza Dağ 'yüzde 50 indirim yapacağız' diyerek duyurdu: İzmirli Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak

Hamza Dağ, Narlıdere ilçesindeki Afyonkarahisarlılar Derneği önünde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.
Mahalli İdareler Genel Seçimi kapsamında bugün artık propagandanın son günü olduğunu, 70 gündür sahada sadece projelerini anlattıklarını ifade eden Dağ, İzmir'in yerelde hizmete ihtiyacının olduğunu, kenti farklı konularla oyalamaya kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
'Suya yüzde 50 indirim yapacağız'
Kentsel dönüşümün İzmir'in çözülmesi gereken en önemli meselelerinden olduğuna işaret eden Dağ, şöyle konuştu:
Hamza Dağ, yapacakları yeni yollarla, alt geçitlerle, battı-çıktılarla, köprülü kavşaklarla İzmir'in trafiğini rahatlatacaklarını, 2-3 sene sonra artık İzmir'de trafik diye bir meselenin kalmadığının görüleceğini ifade etti.
Sosyal belediyecilik anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştireceklerini vurgulayan Dağ, sadece emekli maaşı olup başka yerden geliri olmayan dezavantajlı kesimin toplu taşımada kullanılan "İzmirim" kartlarına yıllık 10 bin lira yükleme yapacaklarını dile getirdi.
"Gerekirse bembeyaz boyayacağız"
Dağ, kentsel dönüşüm konusunda hiç dokunulmamış, düşünülmemiş olan yerlerin bulunduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
- Kentin sorunlarını bildiklerini ve bunları çözmek istediklerini vurgulayan Dağ, katılımcılardan kendisi ve Cumhur İttifakı Narlıdere Belediye Başkan adayı Murat Sarman'a destek istedi.