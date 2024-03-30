Hamza Dağ 'yüzde 50 indirim yapacağız' diyerek duyurdu: İzmirli Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacak

"Ege Mahallesi'nde zamanında yetki verildi. Aktepe Emrez yetki verildi. Karabağlar'daki 540 dönüm, kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Aynı zamanda Narlıdere de bunlardan birisi. Genel çerçevede söyleyeyim. Biz bir yerinden kentsel dönüşüme başlayacağız. Kentsel dönüşüme başlayamadığımız yerlerde de kent estetiğini önemseyip evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini biz büyükşehir belediyesi olarak yapacağız. Çünkü göz zevkimiz diye bir şey var. Kentsel dönüşüm yapıncaya kadar bir kere bunu yapacağız. Rengini belirleyeceğiz. Gerekirse bembeyaz boyayacağız veya başka bir şey boyayacağız ama bilin ki bu şehre dışarıdan gelen de 7/24 bu şehirde yaşayan da o göz estetiğini en iyi şekilde yaşayacak."