Hatay'da depremin 278'inci saatinde enkazdan kurtarılan Hakan Yasinoğlu Mersin'e getirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde depremin 278. saatinde bir binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu sağ çıkarıldı. Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

Deprem felaketinin yerle bir ettiği Hatay’ın Defne ilçesinde Hakan Yasinoğlu isimli bir kişi 278 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkarıldı.

Yasinoğlu'nun uzun süre enkazda kalması nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığını anlatan Çolak, "Tabii ki durumu kritik. '278 saatte bu insanlar nasıl hayatta kalıyor?' diye düşünülebilir fakat 'yaşam üçgeni' dediğimiz bir alan var. İnsanlar orada kalabiliyor. Bu hastadan henüz bununla ilgili bilgi alamıyoruz. Şu an o bilgileri verebilecek kapasitede değil." diye konuştu.