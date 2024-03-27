Hatay’da eş zamanlı olarak MAHZEN-21 operasyonu: 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen "Mahzen-21" operasyonunda, elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı, "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız.
Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Göçmen Kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.
📌2️⃣ adet araca,
📌 Ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu.