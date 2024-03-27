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Hatay’da eş zamanlı olarak MAHZEN-21 operasyonu: 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi

Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:01 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:38 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hatay'daki operasyona ilişkin görüntüler
Hatay'daki operasyona ilişkin görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen "Mahzen-21" operasyonunda, elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı, "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.



Bakanı Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı bilgiler şöyle;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız.



Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Göçmen Kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu;

📌2️⃣ adet araca,

📌 Ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu.



#MAHZEN-21 operasyonu
#Hatay
#Alevler
#Süleyman Alev
1 saat önce
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