Hatay’da eş zamanlı olarak MAHZEN-21 operasyonu: 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen "Mahzen-21" operasyonunda, elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı, "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiğini, 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanı Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı bilgiler şöyle;

Bakanı Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaştığı bilgiler şöyle;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız.