Hatay'da kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı

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Bakanlık Sözcü ve Halk TV'nin Sarıkamış şehitliği haberini yalanladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uğur Dündar ve Teslime Tosun'un Sarıkamış haberlerini yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Teslime Tosun'un, on binlerce şehidin kabrinin olduğu ve şehitlere dua etmek üzere gittiğini iddia ettiği bölgenin 'şehitlik' olarak anılmadığı ve şehitlerin kabirlerinin de bu bölgede yer almadığı bildirildi.