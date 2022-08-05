Gündem Hatayda kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı
HATAY

Hatay'da kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, dört gün önce otomobiliyle çarpıp kaçtığı elektrikli bisikletli kayınbabasının yaralanmasına neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Hatayda kayınbabasına otomobille çarpıp kaçan damat tutuklandı
Arşiv.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Numune Evler Mahallesi Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı'nda, Hamza Ç'nin kullandığı elektrikli bisiklete otomobille çarpıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını belirleyen polis, şüphelinin Hamza Ç'nin damadı F.T. olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan F.T, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 Ağustos'ta Hamza Ç'ye bir otomobil çarpıp kaçmış, yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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