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YALOVA

Yalova'da zincirleme trafik kazası: Yedi aracı çekiciler kaldırdı

Yalova'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi alırken hasara uğrayan 7 araç çekicilerle kaldırıldı.

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Haber Merkezi AA
Yalova haberleri: Yalovada zincirleme trafik kazası
Yaralanan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarpması sonucu yaşanan trafik yoğunluğu, ikinci bir kazanın yaşanmasına neden oldu.

  • Uzun araç kuyruğunun ulaştığı Çiftlikköy ilçesindeki yolda bekleyen 6 otomobile arkadan gelen 77 P 0394 plakalı midibüs çarptı.

YEDİ ARACI ÇEKİCİLER KALDIRDI

Zincirleme kazada yaralanan bir kişi ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi alırken hasara uğrayan 7 araç çekicilerle kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada
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Cep telefonuna bakarken canından oluyordu: Kaza anı kamerada
Sarıyer'de kaldırımda yürürken cep telefonuna bakan genç kıza, yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarptı. Yere düşerek yüzünü kaldırıma vuran genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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