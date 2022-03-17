Yalova'da zincirleme trafik kazası: Yedi aracı çekiciler kaldırdı

Yaralanan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde damperi açık kalan kamyonun üst geçide çarpması sonucu yaşanan trafik yoğunluğu, ikinci bir kazanın yaşanmasına neden oldu.

Uzun araç kuyruğunun ulaştığı Çiftlikköy ilçesindeki yolda bekleyen 6 otomobile arkadan gelen 77 P 0394 plakalı midibüs çarptı.

YEDİ ARACI ÇEKİCİLER KALDIRDI

Zincirleme kazada yaralanan bir kişi ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi alırken hasara uğrayan 7 araç çekicilerle kaldırıldı.