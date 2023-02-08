Hatay'dan kahreden haber: Beşizlerden dördü anne ve babalarıyla birlikte hayatını kaybetti

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Beşizlerden dördü Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm organları arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yürekleri parçalayan bir haber geldi.
2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle üçü erkek ikisi kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Türkiye’ye getirilen Huyluoğlu Ailesi'nden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden dördünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.
Acı haberi, Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: