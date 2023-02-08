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Hatay'dan kahreden haber: Beşizlerden dördü anne ve babalarıyla birlikte hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan Huyluoğlu ailesinden acı haber geldi. Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden dördünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

01:30 . 8/02/2023 Çarşamba
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Beşizlerden dördü Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti.

Beşizlerden dördü Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Devletin tüm organları arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, yürekleri parçalayan bir haber geldi.

2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle üçü erkek ikisi kız beşiz çocuklarıyla Suudi Arabistan’da mahsur kalan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Türkiye’ye getirilen Huyluoğlu Ailesi'nden Hüseyin Huyluoğlu, eşi Merve Huyluoğlu ve beşiz bebeklerinden dördünün cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

Çalıştığı şirket acı haberi verdi

Acı haberi, Hüseyin Huyluoğlu'nun çalıştığı şirket duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mekke rehberimiz Hüseyin Huyluoğlu, Hatay depreminde ailesi ile birlikte vefat etmiştir. Sadece oğlu Muhammed kurtulmuştur. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, Rabbim ailesine sabır versin."


#Hatay
#Kahramanmaraş
#Deprem
33 dakika önce
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Hatay'dan kahreden haber: Beşizlerden dördü anne ve babalarıyla birlikte hayatını kaybetti
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