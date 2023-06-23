Hava savunma sistemleri kime verilecek

İran’ın bölgedeki faaliyetlerini bahane gösteren Washington yönetimi, Irak’taki kürt milisleri uçaksavar füze sistemleri ile donatmak için harekete geçti. HSS’lerin hangi gruplara, ne şartlar altında verileceği, kimlere karşı kullanılacağı, sistemlerin hangi model olacağı, yardımın büyüklüğü gibi çok sayıda soru işareti cevaplanmamış durumda. Şüpheli öneri önceki gün ABD Kongresi’nde Pentagon’un savunma harcamalarının görüşüldüğü oturumda oylamaya sunuldu. “Kürt milisleri” hava savunma sistemleriyle desteklemeyi öngören teklif, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Don Bacon tarafından tartışmaya açılırken, Kongre tarafından kabul edildi. Don Bacon, daha önce Türk SİHA’larına yaptırım uygulanmasına yönelik kampanyalar yürütmüş, Ankara’nın Suriye’deki PKK hücrelerine yaptığı operasyonları eleştirmişti.

EĞİTİM DE VERİLECEK

Teklife Cumhuriyetçilerin yanı sıra Demokratlar da destek verdi. Teklifin yürürlüğe girmesi halinde ABD Irak’ın kuzeyinde Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı güçlere hava savunma sistemleri temin edecek ve bu konuda eğitim sağlayacak. Diğer yandan verilecek sistemlerin PKK başta olmak üzere bölgedeki diğer grupların eline geçebileceğinden endişe duyuluyor.

TÜRK İHALARINI HEDEF ALMIŞTI

Teklifi Kongre’ye sunan Don Bacon, daha önce Türk SİHA’larına yönelik yaptırım uygulanması için yürütülen kampanyanın da mimarlarından. 2021 yılında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e yazılan mektupta, Türkiye’nin ürettiği drone’ların ABD çıkarlarını tehdit ettiğini savunulmuştu. “SİHA’lar istikrarsızlıkları daha da ileri taşıma potansiyeli görmezden gelinemeyecek kadar büyük” denilen talep mektubunda, “ABD’den Türkiye’ye drone teknolojisi ihracatı derhal durdurulsun” çağrısında bulunulmuştu. Mektubun imzacılarından olan Bacon, Türk SİHA’larının yaptırıma tabi tutulması için de lobicilik faaliyetlerinde bulundu. O dönem “Suriye’de ABD’nin partneri YPG’ye karşı da SİHA’lar kullanılıyor” diyerek Türkiye’nin terörle mücadelesini baltalamaya çalışan ABD’li vekilin, Irak’taki Kürt gruplara HSS gönderilmesi teklifiyle, tekrardan SİHA’ları ve terörle mücadeleyi hedef almış olabileceği düşünülüyor.

STİNGER MI VERECEK?

Uzmanlar, teslim edilecek ekipmanın alçak irtifa hava savunma sistemleri (Stinger)olabileceği kanaatinde. Stinger’ın ön plana çıkmasının nedeni, lojistik avantajı ve kolayca mobilize olması. ABD daha önce PKK’nın Suriye kolu YPGPYD’nin işgali altındaki bölgelere alçak irtifa hava savunma sistemleri yerleştirmişti.

Tasarı, ABD’nin silah stoku konusunda sıkıntılı bir dönemde olmasına rağmen kabul edildi. Rusya Ukrayna Savaşı sonrası ABD füze ve roket rampaları stoku, Ukrayna’ya sağlanan yardımlar nedeniyle kritik seviyenin altına inmişti. NATO kurucu üyesi olan ABD, NATO müttefiklerine taahhüt ettiği HSS’lerinde, Ukrayna’ya yaptığı sevkiyatlar sebebiyle ertelemeye gitmişti. ABD’nin Irak’ın Kuzey’ine HSS sevkiyatını onaylaması halinde, NATO müttefiklerinin mağdur olmasına kesin gözüyle bakılyor.















