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POLİTİKA

HDP'den 'kimyasal silah' iftirasının ardından tutuklanan Fincancı'ya destek paylaşımı: Sözlerinin arkasındayız

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etmesinin ardından gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. TSK'ya iftira atan Fincancı'ya HDP'den destek gecikmedi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPden kimyasal silah iftirasının ardından tutuklanan Fincancıya destek paylaşımı: Sözlerinin arkasındayız
Şebnem Korur Fincancı

Silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı'nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

HDP'DEN DESTEK PAYLAŞIMI

Fincancı'nın tutuklanmasının ardından HDP'den destek paylaşımı geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması iktidarın farklı düşüncelere yönelik düşmanca tutumunun sonucudur. Hakikati tutuklama ve gözaltı kararlarıyla karartamazsınız. Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız."

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı
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