HDP'den 'kimyasal silah' iftirasının ardından tutuklanan Fincancı'ya destek paylaşımı: Sözlerinin arkasındayız

Silahlı terör örgütü PKK'nın sözde yayın organına yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
Hakimlik, sorgusunun ardından Fincancı'nın sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.
HDP'DEN DESTEK PAYLAŞIMI
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından HDP'den destek paylaşımı geldi. HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması iktidarın farklı düşüncelere yönelik düşmanca tutumunun sonucudur. Hakikati tutuklama ve gözaltı kararlarıyla karartamazsınız. Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız."
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması iktidarın farklı düşüncelere yönelik düşmanca tutumunun sonucudur. Hakikati tutuklama ve gözaltı kararlarıyla karartamazsınız. Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız. pic.twitter.com/V7mSnvRgIM
TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması iktidarın farklı düşüncelere yönelik düşmanca tutumunun sonucudur. Hakikati tutuklama ve gözaltı kararlarıyla karartamazsınız. Şebnem Korur Fincancı'nın yanındayız, sözlerinin arkasındayız. pic.twitter.com/V7mSnvRgIM— HDP (@HDPgenelmerkezi) October 27, 2022