HDP'nin eski vekili Leyla Güven'e beş yıl hapis

HDP'li Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.
5 YIL HAPSİNE KARAR VERİLDİ
Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.
HDP'li Güven şunları söylemişti:
"Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak."