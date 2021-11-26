Gündem HDPnin eski vekili Leyla Güvene beş yıl hapis
HAKKÂRİ

HDP'nin eski vekili Leyla Güven'e beş yıl hapis

HDP'nin eski vekillerinden Leyla Güven, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beş yıl hapse çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
HDPnin eski vekili Leyla Güvene beş yıl hapis
Leyla Güven

HDP'li Güven'in Hakkari'de 13 Şubat 2020'de katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Güven beraatini talep etti.

5 YIL HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Sanık avukatının savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, Güven'in "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 5 yıl hapsine karar verdi.

HDP'li Leyla Güven hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı
GÜNDEM
HDP'li Leyla Güven hakkındaki gerekçeli karar hazırlandı

HDP'li Güven şunları söylemişti:

"Çünkü savaşın sebebi HDP değildir. Savaşı çıkaran HDP değil. Savaşı çıkaran zihniyet Kürt sorununu çözümsüz bırakan zihniyettir. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak."

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı.

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