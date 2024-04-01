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Hepsi jandarmanın sanal devriyesinde tespit edildi: 721 internet adresine işlem başlatıldı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sanal devriye faaliyetleri sırasında tespit edilen yasa dışı 721 internet adresine işlem başlatıldığını açıkladı. Söz konusu sitelerden 601'inin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı; 111'inin müstehcen içerikli paylaşım yaptığı; dokuzunun da oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildiği belirtildi.

21:03 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
Yüzlerce yasa dışı internet adresi tespit edildi. (Foto: Arşiv)
Yüzlerce yasa dışı internet adresi tespit edildi. (Foto: Arşiv)

Ankara İl Jandarma Komutanlığının sanal devriye faaliyetleri sırasında, yasa dışı olduğu belirlenen 721 internet sitesine işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Mart tarihlerinde 1663 sosyal medya ve URL adresinin incelendiği belirtildi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 601, müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 111 ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 9 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Ayrıca, faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 19 faili meçhul olay, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bahse konu suçlara karışan 26 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.



#Sanal Devriye
#Ankara
#İnternet
#Jandarma
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