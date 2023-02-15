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Her enkazda canlı varmış gibi

Kahramanmaraş merkezli deprem sorası bölgede arama kurtarama çalışmalarına katılan Zonguldaklı maden işçileri destan yazı. Zonguldak Üzülmez Taş Kömürü İşletmesi’nden Malatya’ya gelen 202 kişilik ekip çok sayıda hayat kurtardı.

Canberk Doğan
Canberk Doğan
Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:11 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Zonguldaklı maden işçileri.

Zonguldaklı maden işçileri.

Arama kurtarma çalışmalarında Zonguldaklı maden işçileri yine destan yazdı. Zonguldak Üzülmez Taş Kömürü İşletmesi’nden Malatya’ya gelen 202 kişilik ekip çok sayıda hayat kurtardı. Depremden sonra bölgeye gelen madencilerden Yaşar Ünal, “Kurum ‘Gidiyorsunuz’ dedi, biz de gelmek istiyorduk zaten koşa koşa kendi isteğimizle geldik” dedi. Her canın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ünal, “Bir enkazdan canlı tavuk, kanarya çıkarttık. Her ses, her can çok önemli bizim için” diye konuştu. Halkın sevgisini “‘Madenci gelmiş’ deyince ‘Bu işin profesyonelleri gelmiş’ diyorlar” sözleriyle anlatan Ünal, ailelerinin de kendilerine “canlı bulun” diye telkinde bulunduğunu belirtti: “Ailelerimizle konuşuyoruz, ‘Dikkat edin, canlı bulun’ diyorlar.” Ankara Kiaş Çayırhan Maden İşletme Müdürlüğü’nden 350 kişilik ekip de Adıyaman’da çalışmalara katılıyor. Madencilerden Ahmet Cotör ve Mustafa Günesen Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi: “Tüm enkazlara ulaşmaya çalışıyoruz. Canlı bulma umudunu sürdürüyoruz. Her enkazın altında canlı varmış gibi çalışıyoruz.”

Baret rengi kimin ne iş yaptığını gösteriyor

Yaralıya müdahale ve tahliye gibi temel sağlık bilgileri aldıklarını belirten Yaşar Ünal, taktıkları baretlerin renklerine ilişkin bilgi verdi: “Baretlerimizin rengi kimin, hangi işlemi yaptığını gösteriyor. Kırmızı baretliler sağlık bilgisi olanlar. Sarı baretliler madende üretimden sorumlu olan kişiler. Burada enkazı parçalayıp tahkimat yapıyorlar. Beyazlar ise maden mühendisleri, onlar koordinasyonumuzu sağlıyor.”



#Deprem
#Adıyaman
#Malatya
#Zonguldak Madencileri
1 saat önce
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Her enkazda canlı varmış gibi
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