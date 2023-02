Her enkazda canlı varmış gibi

Arama kurtarma çalışmalarında Zonguldaklı maden işçileri yine destan yazdı. Zonguldak Üzülmez Taş Kömürü İşletmesi’nden Malatya’ya gelen 202 kişilik ekip çok sayıda hayat kurtardı. Depremden sonra bölgeye gelen madencilerden Yaşar Ünal, “Kurum ‘Gidiyorsunuz’ dedi, biz de gelmek istiyorduk zaten koşa koşa kendi isteğimizle geldik” dedi. Her canın kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Ünal, “Bir enkazdan canlı tavuk, kanarya çıkarttık. Her ses, her can çok önemli bizim için” diye konuştu. Halkın sevgisini “‘Madenci gelmiş’ deyince ‘Bu işin profesyonelleri gelmiş’ diyorlar” sözleriyle anlatan Ünal, ailelerinin de kendilerine “canlı bulun” diye telkinde bulunduğunu belirtti: “Ailelerimizle konuşuyoruz, ‘Dikkat edin, canlı bulun’ diyorlar.” Ankara Kiaş Çayırhan Maden İşletme Müdürlüğü’nden 350 kişilik ekip de Adıyaman’da çalışmalara katılıyor. Madencilerden Ahmet Cotör ve Mustafa Günesen Yeni Şafak’a şu bilgileri verdi: “Tüm enkazlara ulaşmaya çalışıyoruz. Canlı bulma umudunu sürdürüyoruz. Her enkazın altında canlı varmış gibi çalışıyoruz.”