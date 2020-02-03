Her şeyi bileceksiniz

İletişim Başkanlığı, 50 soruda Kanal İstanbul’u anlattı. Kamuoyu tarafından merak edilen tüm soruların cevapları “Her şeyi bilmek istiyorum” başlığı altında yanıtlandı.

Kanal İstanbul için hazırlanan ve kabul edilen ÇED raporunun ardından İletişim Başkanlığı da projeye ilişkin merak edilen konulara ilişkin soruları 33 sayfada toplandı. Öne çıkan sorular ve cevaplar şöyle:

PROJENİN AMACI: İstanbul Boğazı’nda su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz trafiği mevcuttur. İstanbul Boğazı’nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliği sağlanacak. İstanbul Boğazı’nın trafik yükü hafifletilecek. İstanbul Boğazı’nın trafik güvenliği ve seyir emniyeti sağlanacak. Yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulacak.

GÜZERGAHI NASIL BELİRLENDİ: Güzergâhının belirlenmesi için 5 ayrı alternatif koridor üzerinde çalışıldı. Alternatif güzergâhların çevresel etkileri, su ve toprak kaynaklarına, yeraltı su kaynaklarına, ulaştırma ağlarına, kültür ve tabiat varlıklarına etkileri incelendi. Ayrıca, inşaat maliyeti ve süreleri kıyaslandı. Dünya denizlerinde dolaşan en büyük tanker boyutları baz alınarak, koridorlar mukayese edildi. Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos doğusunu takip eden güzergâh en uygun koridor olarak belirlendi.

HANGİ TESİSLER YER ALACAK: Kanal İstanbul’a ilave olarak, proje kapsamında 2 adet liman, 1 adet yat limanı, 1 adet rekreasyon alanı ve 1 adet lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Bu tesisler hem ekonomiye katkı sağlayacak hem de doğal çevreyi geliştirecek.