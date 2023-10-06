Hocalı’da bayraklar dalgalanıyor

Azerbaycan ordusu, 24 saatte sonuçlanan anti-terör operasyonunun ardından Ermenistan’a bağlı ayrılıkçı çetelerden temizlediği bölgelere bayrak dikmeye devam ediyor. Son olarak, dünyanın gözü önünde Ermenistan güçlerinin soykırıma imza attığı Hocalı’da tam 31 sene sonra Azerbaycan bayrağı yeniden dalgalandı. Hocalı’dan dünya kamuoyuna yansıyan görüntü bölgede yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletti. Hocalı Katliamı, 26-27 Şubat 1992 tarihlerinde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleşen bir soykırım ve savaş suçları olayıdır. Bu trajik olay, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında yaşandı. Hocalı, o dönemde Azerbaycan’a bağlı bir kasaba olarak biliniyordu, ancak Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan güçleri tarafından kuşatılmıştı. 25-26 Şubat 1992 gecesi, Ermeni askerleri Hocalı kasabasına saldırarak sivillere yönelik kitlesel bir katliam gerçekleştirdi. Öte yandan Karabağ’daki ayrılıkçı terör örgütü liderleri de teker teker yakalanıp, adalete hesap vermeleri için Bakü’ye getirilmeye devam ediyor.

Ayrılıkçı terör lideri Bakü’de

Karabağ’daki sözde Ermeni yönetimin eski “cumhurbaşkanlarından” Arayik Harutyunyan’ın, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi’nce yakalandığı bildirildi. Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisi’nden yapılan ortak açıklamada, Harutyunyan’ın 3 Ekim’de Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü’ye getirildi

Terör suçlarından yargılanacak

Harutyunyan’ın “askeri operasyonlarda paralı asker kullanma ve finanse etme”, “savaş sırasında uluslararası insani hukuk normlarının ihlali”, “savaş suçları işleme”, “silahlı birliklerin oluşturulması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi”, “suç örgütlerinin silahlandırılması ve eğitilmesi” ve “terörün finanse edilmesi” suçlarını organize ettiğine dair makul şüphelerin tespit edildiği aktarıldı. Harutyunyan’ın ayrıca Azerbaycan’ın Gence ve Berde şerhlerindeki sivil yerleşim yerlerinin balistik füzelere hedef alınarak çok sayıda sivilin kasten öldürülmesi ve yaralanması, Azerbaycan topraklarının mayınlarla döşenmesi ve başka terör saldırılarını organize ettiği kaydedildi. Harutyunyan hakkında 28 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan mahkemelerince gıyabi tutuklama kararı verildiği ve uluslararası arama kararı çıkarıldığı da hatırlatıldı.

Karabağ’ın sözde liderlerİ de yakalandı

Açıklama ayrıca Harutyunyan’ın yanı sıra sözde Ermeni rejiminin eski “cumhurbaşkanları” Arkadiy Gukasyan ve Bako Sahakyan’ın yakalandığı belirtildi. Sözde rejimin eski parlamento başkanı David İşhanyan’ın da işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanmak üzere Bakü’ye getirildiği kaydedildi.

Gence’ye füzeli saldırı emrini vermişti

2020’deki 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence’nin şehir merkezine füzeli saldırı gerçekleştirilmişti. Sözde “Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı” Arayik Harutyunyan, Gence’ye düzenlenen füzeli saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak saldırı emrini kendisinin verdiğini söylemişti.

Aliyev’den Scholz’a BM’li cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Karabağ’daki mevcut durum konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Scholz, Almanya’nın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteği dile getirdi. Azerbaycan’ın bölgesel barış gündemine bağlılığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev de Brüksel sürecine olan desteğini vurguladı. Merkezi hükümetin Karabağ’ın Ermeni sakinlerine sağladığı insani yardımlara dikkat çeken Aliyev, Ermeni sakinlere göç ve sosyal güvenlik alanlarında yerinde hizmet verildiğini, ilgili kayıt süreçlerinin başlatıldığını ve bunun için ayrı bir internet portalı açıldığını kaydetti. BM misyonunun bölgeye ziyaretini hatırlatan Aliyev, misyonun, sivil halka ve sivil altyapıya herhangi bir zarar verilmediğine ilişkin açıklama yaptıklarının da altını çizdi.

AP’ye Karabağ tepkisi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) kabul ettiği “Azerbaycan Saldırısı Sonrası ‘Nagorno-Karabağ’da Durum ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a Devam Eden Tehditleri” başlıklı karar tepki çekti. Türk Dışişleri Bakanlığı, AP’nin kararına tepki göstererek, “Yıllardır Türkiye aleyhine asılsız suçlama ve iddialarla dolu kararlar peşinde koşan bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz” ifadesini kullandı. Dışişleri açıklamasında, “Kimsenin dikkate almadığı, ancak marjinal kesimlerin ilgisini çekecek bu tür sorumsuz metinlerin AP kararı olarak önümüze konulabilmesini sistemik bir zafiyet olarak görüyor ve bunları ciddiye almıyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Küstah Fransız: Tüm silahları kullanalım

Fransız Le Figaro gazetesi Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun- Pivet’in skandal açıklamalarına yer verdi. Azerbaycan’ı ‘etnik temizlik’le suçlayan Pivet, Azerbaycan’a ekonomik yaptırımların yanı sıra Aliyev ve ailesi için de kişisel yaptırımlar getirilmesi için çağrıda bulundu. Pivet skandal açıklamalara imza atarak “Olan bitene dur demek ve Ermenistan’ın bütünlüğünü korumak için elimizdeki tüm silahları kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.







