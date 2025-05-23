Hürkuş'tan 1 tonluk atış

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen çok uluslu Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı, 12-23 Mayıs tarihleri arasında Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, İtalya, Almanya, Polonya, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Slovakya ve ABD olmak üzere 10 ülkeden askeri personel ve hava unsurları katıldı. Tatbikatta 623’ü yabancı olmak üzere 3 bini aşkın personel görev aldı. NATO standartlarında müşterek harekât kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflendi. Tatbikatta dikkat çeken gelişmelerden biri, yerli ve milli eğitim uçağı Hürkuş’un gerçekleştirdiği bomba atışı oldu. Hürkuş, ilk kez 1 tonluk mühimmat kullanarak pervaneli uçaklarla yapılan en ağır bomba atışına imza attı.

Tatbikat; Batı, Doğu ve Seydi olmak üzere üç safhada yürütüldü. Batı safhasında sızma ve paraşütle atlayışlar, doğuda çöl şartlarında top ve roket atışları, Seydi safhasında ise yüksek irtifa arama-kurtarma senaryoları icra edildi. Tatbikat boyunca toplam 370 sorti (303 gündüz, 67 gece) gerçekleştirildi; bu kapsamda 539 saat uçuş yapıldı. Tatbikatta F-16 savaş uçakları, E-7T HİK, AKINCI ve ANKA-S İHA’ları, helikopterler ve personel kurtarma timleri aktif görev aldı. Katar’a ihraç edilen TB2 SİHA’lar da ilk kez uluslararası bir tatbikatta kullanıldı. Tatbikatta, Personel Kurtarma (PK), Yakın Hava Desteği (YHD), Dinamik Hedefleme (DH) ve Zamana Duyarlı Hedefleme (ZDH) görevleri senaryo bazlı uygulandı. Jetler, İHA’lar, kontrol uçakları ve helikopterler arasındaki koordinasyon test edilirken, aynı zamanda “'Hayatta Kalma ve Kaçma-Kurtulma'usulleri geliştirildi. Katılımcı ülke personeli, TSK'nın eğitim düzeyi ve yerli sistemleri ilgiyle karşıladı.