İBB Kültür Daire Başkanlığı'na Rıdvan Duran atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür Daire Başkanlığı'na, bu görevden ayrılan Abdurrahman Şen'in yerine Kültür AŞ Genel Müdürü Rıdvan Duran getirildi.
Rıdvan Duran'ın öz geçmişi
- Rıdvan Duran, 1972'de Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Duran, 2004-2008 yıllarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu, 2014'e kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı.
- SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Duran, Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu.
- Duran, 2017 Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atandı.
- Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyonu asbaşkanlığı yapan Rıdvan Duran, halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevini sürdürüyor. Duran, evli ve 4 çocuk babası.
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