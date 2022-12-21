Gündem İBB toplu ulaşıma zam için asgari ücret kararını bekliyor
İSTANBUL

İBB toplu ulaşıma zam için asgari ücret kararını bekliyor

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam için, asgari ücretin belirlenmesinin beklenmesine karar verildi. UKOME, ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İBB toplu ulaşıma zam için asgari ücret kararını bekliyor
Arşiv

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısı Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, İETT Genel Müdürlüğü'nün teklifiyle, Bostancı-Dudullu metro hattının 1 Ocak'ta açılması sonrası, metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı metro otobüslerinin ihdas edilmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylamada, iki yeni otobüs hattı kabul edildi. Toplu Ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için, asgari ücretin açıklanmasının beklenmesine, UKOME'nin daha sonra olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verildi.

Toplantının son bulmasının ardından söz hakkı isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Çok çabuk bitti. Bizim meslek adına çok sıkıntılarımız var ama hiç gündeme gelmiyor. Ticari taksilerde ortaklı alım satımlarda tahsisler kapalıydı, minibüsler taksiye bedavadan döndü ayrıca hisseli satışlara açıldı. Ama taksiler cezalandırıldı hala açılmadı. Ayrıca kamera takımı ve itaksi güncellemesi ile alakalı bir firma esnafı mağdur ediyor. Gerçekten fazla ücretler alıyor. Burada bir rekabet yok. Konuyla alakalı bunun gözden geçirilmesini rica ediyoruz. Kızıyorsunuz ama biz hiç böyle UKOME toplantısı görmedik. 10 dakika hemen bitti en azından derdimizi biz de anlatalım. Ayrıca haftaya UKOME yapılacak gibi anladık. Taksimetre ayar ücretlerine 3 tane firma sömürüyor. Bu konuda belediyenin yardımını ve desteğini istiyoruz. Son konu ise taksi duraklarındaki UKOME kararıyla karar alınmış duraklara ilçe belediyeler 'gelip bizden ruhsat alacaksınız, yoksa sizi çalıştırmayız' diyor. Hem büyükşehir belediyesinden ve ilçe belediyesinden izin alıyoruz" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis cezası aldı
GÜNDEM
İBB Başkanı İmamoğlu iki yıl yedi ay hapis cezası aldı

İBB Meclisi'nde 14 ilçenin 2023 yılı bütçesi onaylandı
GÜNDEM
İBB Meclisi'nde 14 ilçenin 2023 yılı bütçesi onaylandı
Kafatasının bir kısmını aldılar

'Kafatasının bir kısmını aldılar'

Evlilik hayali kuran gencin hayatı karardı.
Kadrolar belli oldu

Kadrolar belli oldu

​Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Gazeteci Fatih Portakaldan dikkat çeken ifade: CHPyi yönetmek devlet yönetmekten daha zor

​Yaşlı çiftin hayatı çalan telefonla karardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den önemli mesajlar.

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Orta Çağ'dan kalma

Orta Çağ'dan kalma

Altın 'vaşak küpeler' ziyarete açılıyor.

​Yargılama terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.