İBB zam şampiyonu oldu: Toplu ulaşım ücretleri İstanbul'da üçe katlandı

Kocaeli'de sahipsiz çanta fünyeyle patlatılırken çevredekiler cep telefonu ile canlı yayın yaptılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde durağa bırakılan çanta fünyeyle patlatıldı. D-130 yolu önlem amaçlı trafiğe kapatılırken, 2 kişinin tehlikeye aldırış etmeden cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti.



Olay saat 11.00 sıralarında Sahil Mahallesi D-130 yolu üzerinde meydana geldi. Halk otobüsü durağında bir çanta olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tedbir amaçlı D-130 yolu ile çevresinde bulunan cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapattı. Bu sırada polis ekipleri, çevrede bulunan kişileri olay yerinden uzaklaştırmak için büyük çaba harcadı. Durakta bulunan çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Çevrede bulunan 2 kişinin tehlikeye aldırış etmeden cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayın yapması dikkat çekti. Patlamanın ardından bu kişilerin kontrolsüz bir şekilde patlatılan çantanın yanına kadar gelip görüntüleme yapmaya devam ettikleri görüldü. Patlatılan çantadan bebek bezi, şarj aleti ve kişisel eşyalar çıktı.