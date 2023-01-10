Gündem İBB zam şampiyonu oldu Toplu ulaşım ücretleri İstanbulda üçe katlandı
İSTANBUL

İBB zam şampiyonu oldu: Toplu ulaşım ücretleri İstanbul'da üçe katlandı

Toplu ulaşımı ucuzlatma vaadiyle 2019 yılı yerel seçimlerinde göreve gelen Ekrem İmamoğlu’nun İBB başkanlığında, megakentte tam bilet fiyatı üç kat arttı. 2023 yılı itibarıyla toplu ulaşım tam 9,90 lira, öğrenci 4,83 liradan ücretlendiriliyor.

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Haber Merkezi İHA
İBB zam şampiyonu oldu: Toplu ulaşım ücretleri İstanbulda üçe katlandı
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1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla illerde yeni toplu ulaşım tarifeleri uygulanmaya başlandı. 16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım cep yakmaya başladı. 2029 yılı yerel seçimlerinde ucuz ulaşım vaadiyle göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım ücreti 3'e katlandı.

2019 yılında 3,5 lira olan tam elektronik bilet ücreti, 1 Ocak itibarıyla 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 4,83 liraya yükseltildi.

CHP BELEDİYELERİ ÇİFT HANE SINIRINDA

Toplu ulaşımda CHP ile AK Parti belediyelerinin uyguladığı tarifelere bakıldığında aradaki fark göze çarptı. Belediye hizmeti CHP'li başkanın yönetiminde verilen İzmir'de toplu ulaşımda tam biniş ücretini 7,50 TL'den öğrenci biniş ücretini ise 2,54 TL'den uygulanıyor.

Ankara'da ise 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin fiyatı 9,5 liraya, öğrenci biletinin fiyatı 4,75 liraya yükselecek.

Ankara'da toplu ulaşıma zam
GÜNDEM
Ankara'da toplu ulaşıma zam

AK PARTİ BELEDİYELERİNDE ULAŞIM DAHA UCUZ

AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa'daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in epey gerisinde.

Konya'da tam elektronik bilet 4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 liradan uygulanıyor. Kayseri'de tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira olarak ücretlendirilirken Bursa'da ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan ulaşım imkanı buluyor.

Maliyetlerin hemen hemen aynı olduğu düşünülürse bu farkın sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İstanbul'da toplu ulaşıma zam
GÜNDEM
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
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