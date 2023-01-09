Ankara'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'un ardından toplu ulaşım zammı Ankara'ya da geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, fiyatlarda güncellemeye gidileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, otobüslerde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) fiyatının 2019 yılının Nisan ayında 1.67 TL iken, bugün 20.77 TL'ye yükseldiğini ve bu maliyetten dolayı zammın uygulanacağı belirtildi.

Aylık zarar 262 milyon TL

Yapılan açıklamada kurumun 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon lira olduğu, toplam bilet gelirinin ise 120 milyon lira olduğu bu bundan dolayı da aylık zararın 262 milyon lira olduğu açıklandı.

GÜNDEM İstanbul'da toplu ulaşıma zam

Tek biniş 9.5 TL

Buna göre başkentte, toplu ulaşıma yüzde 46 zam gelmesi bekleniyor.

Belediye, UKOME toplantısında tam biletin 6.5 TL'den 9.5 TL'ye, öğrenci biletinin 3.5 TL'den 4.75 TL'ye, öğrenci abonmanının 90 TL'den 140 TL'ye yükseltilmesi durumunun ele alınacağı aktarıldı.

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"Zam kaçınılmaz"

CNG fiyatında vergi düzenlemesi için BOTAŞ’la görüşme yapılacağı bilgisini veren EGO, olumlu bir sonuç çıkmaması durumunda zammın kaçınılmaz olacağını belirtti.