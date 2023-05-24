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İbrahim Kalın Erdoğan'ın ABD'ye yardım ikazı yaptığı o anı anlattı: Sayın Cumhurbaşkanı Obama'yı uyarmıştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Barrack Obama'yı terör örgütü PYD'ye yardım yapacağı gerekçesiyle uyardığı anları paylaştı. Obama'nın Erdoğan ile 'acil' koduyla yaptığı görüşmeyi aktaran Kalın, "Obama, 'Biz PYD'ye yardım göndereceğiz, size haber veriyoruz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı 'Büyük hata yapıyorsunuz, bu Kobani'deki Kürtlere yardım değil, PYD'ye yardımdır, sakın bu adımı atmayın, sizi uyarıyoruz' dedi." ifadelerini kullandı.

00:53 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Barrack Obama'yı 'Sakın bu adımı atmayın' sözleriyle uyardığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Barrack Obama'yı 'Sakın bu adımı atmayın' sözleriyle uyardığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Barrack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinde, "'Büyük hata yapıyorsunuz, bu Kobani'deki Kürtlere yardım değil, PYD'ye yardımdır, sakın bu adımı atmayın, sizi uyarıyoruz'" dediğini aktardı.

İbrahim Kalın, Habertürk'te katıldığı programda Türk siyasetinin 28 Mayıs'taki seçimden sonra yeni bir fay hattı üzerinde şekilleneceğini ve bu fay hattının en önemli unsurunun da teröre karşı nasıl bir duruş sergileneceğinin olduğunu ifade etti.

Kalın, Erdoğan'ın Obama'yı uyardığı diyaloğu paylaştı

PKK'nın Suriye üzerinden kendini var etme çabası ve gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Kalın, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Obama ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Obama'nın Erdoğan ile 'acil' koduyla görüşme yapmak istediğini belirterek söz konusu görüşmeyi aktaran Kalın, ABD Başkanının 'Biz PYD'ye yardım göndereceğiz. Size haber veriyoruz.' ifadelerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Büyük hata yapıyorsunuz, bu Kobani'deki Kürtlere yardım değil, PYD'ye yardımdır, sakın bu adımı atmayın, sizi uyarıyoruz." karşılığını verdiğini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanı Obama'yı uyarmıştı"

İbrahim Kalın yaptığı açıklamada başlıca şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta PKK'nın Suriye üzerinden kendini var etme çabası ve gayreti var. Obama yönetiminin PYD ve YPG ile işbirliği kararını nasıl verdiklerini hatırlıyorum. Sabah 05.00'de Ankara'ya inmiştik. Acil koduyla Obama sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapmak istedi. 'Biz PYD'ye yardım göndereceğiz, size haber veriyoruz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı 'Büyük hata yapıyorsunuz, bu Kobani'deki Kürtlere yardım değil, PYD'ye yardımdır, sakın bu adımı atmayın, sizi uyarıyoruz' dedi. Obama'ya 'Gelin Kobani'yi birlikte kurtaralım' denmişti. Televizyonlar 7/24 Kobani'den yayınlar yapıyordu. Suriye savaşında bir değişikliğe gittiler. Olaylar başladığında, Arap baharı vesaire çerçevesinde. Suriye'ye de sıçradı. O zaman ABD 'Suriye halkının yanındayız, Esed rejimi meşruiyetini yitirmiştir' diyordu. Obama yönetimi daha sonra Suriye Milli Meclisi, Türkmenler, Araplar, PKK'lı olmayan Kürtler'i bir kenara gitti PYD ile işbirliği kararı aldı. Bunun bahanesi DEAŞ'la mücadeleydi. Bu mücadele adı altında bir başka terör örgütüne destek verdiler."


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Seçimlerin ilk turunda sandıktan bozgunla ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yedi maddede anlaşma sağladığı ifade edildi. Özdağ, bugün yaptığı açıklamada, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" demişti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz tarafından açıklanan uzlaşı maddelerinde kayyum şartının yer almaması dikkat çekti. Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de Kılıçdaroğlu'na destek vermiş, 'kayyum' ve 'terör tutuklularına özgürlük' sözü almıştı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#İbrahim Kalın
#Barrack Obama
32 dakika önce
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