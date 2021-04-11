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Gündem İçişleri Bakanı Soylu Çankayada evi yıkılan vatandaşı teselli etti Devlet kimseyi mağdur etmez
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu Çankaya'da evi yıkılan vatandaşı teselli etti: Devlet kimseyi mağdur etmez

Çankaya ilçesindeki Açelya apartmanının yıkım çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, binada oturan ve mağdur olduğunu söyleyen bir vatandaşa, "Devlet kimseyi mağdur etmez dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu Çankayada evi yıkılan vatandaşı teselli etti: Devlet kimseyi mağdur etmez
İçişleri Bakanı Soylu, Çankaya'da kontrollü yıkımı süren binanın çevresinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da çökme riski bulunduğu için yıkımına başlanan binanın çevresinde inceleme yaptı.

Bakan Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Altay Sokak'ta yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

AA
  • İncelemelerinin ardından bölgedeki mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, bir vatandaşın "Mağdur olduk." demesi üzerine "Devlet, kimseyi mağdur etmez." ifadesini kullandı.

AA

Yıkım çalışması yapan ekiplere çorba ikramında bulunan Türk Kızılay gönüllülerinin hatıra fotoğrafı talebini geri çevirmeyen Soylu, daha sonra alandan ayrıldı.

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