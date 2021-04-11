İçişleri Bakanı Soylu Çankaya'da evi yıkılan vatandaşı teselli etti: Devlet kimseyi mağdur etmez

Ankara'da, temeli kayan apartmanın istinat duvarı böyle çöktü

Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan binanın istinat duvarı tamamen çöktü. Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta boş arazide yapılan inşaat çalışmaları nedeniyle bir üst paralelde ki Altay Sokak'ta bulunan Bahar apartmanının temelinde kayma oldu. İstinat duvarının bir kısmı yıkılan 11 daireli ve 40 kişinin yaşadığı Bahar apartmanının kazı sonucu altı tamamen boşalan istinat duvarının çökme anı kameralara yansıdı.