Müteahhitin aymazlığı 8 katlı binayı yıktı

MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Ankara Çankaya’da İleri Mahallesi Mektep Sokak’ta bulunan arsada apartman inşaatı için temel kazısı yapılmaya başlandı. Cuma günü saat 15.00 sıralarında kepçe ile kazı çalışması devam ederken, kazı alanının bitişiğinde 2013 yılında inşa edilen 8 katlı Açelya Apartmanı’ndan çatırtı sesleri duyuldu. Ardından da apartmanının zemininde ve sokak üzerinde derin yarıklar oluşmaya başladı. İhbar üzerine gelen AFAD, polis ve itfaiye ekipleri binada ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede binanın temelinde kayma meydana geldiği ve çökme riski bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine binanın çevresinde bulunan 20 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin de bölgeye gelerek bilgi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından binanın kontrollü şekilde yıkılması kararlaştırıldı. Güvenlik önlemlerinin alınması ardından apartmanın kontrollü yıkımına başlandı.

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İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET ET DEDİ

Kayma olan bina sakinleri, inşaat çalışması başladığında müteahhit ile görüştüklerini, müteahhidin, ‘Kendi arsam istediğim gibi kazımı yaparım, istediğin yere şikayet et’ ifadesini kullandığını iddia etti. Müteahhit ile konuştuktan sonra kazı alanının fotoğraflarını çekip belediyeyi aradığını anlatan Turan Evli, “Belediyeden geldiler; ama ‘siz kazmaya devam edin” dediler” diye konuştu. Öte yandan gözaltına alınan müteahhit Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediklerini belirten 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.